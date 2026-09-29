Барбара Палвін та Ділан Спроус вперше стали батьками: пара показала свою доньку

Що відомо

На фото Спроус і Палвін тримають на руках новонароджену доньку, а всі троє одягнені у футболки "Los Angeles Dodgers" та дивляться бейсбольний матч.

"Цього року ми сприйняли День праці буквально", - жартома підписали фото Ділан і Барбара.

Дівчинка народилася 7 вересня - у День праці (Labor Day) у США. Саме на цю дату пара натякнула у своєму дописі. Ім'я дитини подружжя поки не розголошує.

Ділан Спроус та Барбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Стать первістка Спроус і Палвін оголосили ще в липні під час першого епізоду подкасту актора Wildmen. Тоді вони розповіли, що чекають на доньку, а до народження називали її "principessa" - італійським словом "принцеса". Водночас остаточно з ім'ям вони тоді ще не визначилися.

Вперше про вагітність пара повідомила у травні 2026 року під час 79-го Каннського кінофестивалю. На червоній доріжці Палвін з'явилася у світло-блакитній сукні з пір'яною спідницею, підкресливши вагітний живіт. Поруч із нею позував Спроус у смокінгу.