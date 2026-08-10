Аня Гресь та Роман Грищук оголосили про розлучення: "Так буде краще для кожного"

Народний депутат України Роман Грищук та акторка Анна Гресь повідомили про розлучення. Пара, яка була разом понад десять років і виховує спільного сина, вирішила піти різними шляхами.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram акторки.

Як Гресь та Грищук оголосили про розлучення

Відповідну заяву обидва зробили в ідентичних дописах у своїх соцмережах. Як пояснили ексзакохані, їм було непросто наважитися повідомити про це рішення публічно.

"Але майже все наше подружнє життя було доволі публічним, тому вважаємо правильним повідомити й про завершення цього етапу", - написали вони.

Попри це, обидва зберігають вдячність за роки, які провели разом.

"У нашому житті було багато щасливих моментів, а найбільшим подарунком стало народження нашого сина Тімасі", - йшлося в дописі.

Водночас вони наголосии, що розлучення не вплине на них як батьків.

"Ми завжди були, є і будемо для нього люблячими батьками. Він - наша безумовна любов і найбільша гордість", - зазначили вони.

Вдаватися в причини розриву колишня пара не стала. Вони лише підкреслили, що це рішення не було раптовим.

"Далі кожен із нас піде своїм шляхом. Це зважене рішення, до якого ми довго йшли. Так буде краще для кожного. Дякуємо нашим рідним і друзям за підтримку, розуміння та повагу до нашого рішення", - повідомили вони.

Гресь та Грищук більше не разом (скриншот)​​​​​​​

Що відомо про стосунки Грищука та Гресь

Вони познайомилися під час навчання в КПІ, коли разом грали в команді КВК, з якої згодом виросла студія "Мамахохотала". У проєкті Роман був керівником, а Анна - акторкою.

У 2014 році під час сольного концерту студії Роман зробив пропозицію просто на сцені перед публікою. Пара перед цим вже зустрічалася кілька років, а у 2015 році офіційно оформила стосунки, зігравши весілля в Таїланді.

У жовтні 2019-го в подружжя народився син Тимофій. Того ж року Роман був обраний народним депутатом України від партії "Слуга народу".

Протягом багатьох років вони неодноразово ділилися спільними фотографіями та здавалися однією з найміцніших зіркових пар.