Анджеліну Джолі помітили у кількох містах України? Що відомо про її можливий приїзд

З чого почалися чутки про приїзд Джолі

Перші повідомлення з’явилися 29 серпня. Підписники місцевих пабліків стверджували, що голлівудську акторку нібито помітили у Львові разом з охороною.

Водночас фото або відео, які могли б підтвердити цю інформацію, оприлюднено не було.

Того ж дня жінку, схожу на Джолі, зафіксували камери ресторану “Старий Млин” у Тернополі.

На відео вона заходить до закладу разом із супроводом, а потім сідає за столик.

Представники ресторану заявили, що їхньою гостею була саме Анджеліна Джолі, яка скуштувала страви української кухні.

Проте обличчя жінки на записі видно недостатньо чітко, щоб остаточно підтвердити її особу.

Фото з Кременчука

30 серпня нові кадри з’явилися у пабліках Кременчука. На них жінка в довгому пальті та великих темних окулярах перебуває в одному з місцевих торгових центрів.

Автори публікації припустили, що це могла бути Джолі. Водночас якість фотографій також не дозволяє впевнено ідентифікувати акторку.

Джолі також нібито бачили у Харкові

Пізніше в мережі з’явилося відео, яке, за словами місцевих жителів, було зняте у районі Холодної Гори в Харкові.

На записі жінка, схожа на голлівудську зірку, стоїть біля закладу разом із кількома людьми. Через невисоку якість відео підтвердити, що в кадрі справді перебуває Джолі, неможливо.

Про можливий візит акторки до Тернополя та Харкова також написав волонтер Сергій Стерненко.

Чи підтверджено приїзд Анджеліни Джолі

Станом на 31 серпня Анджеліна Джолі та її представники не коментували можливий приїзд.

Офіційних заяв від української влади або благодійних організацій також не було.

Тому наразі достовірно невідомо, чи справді на кадрах зображена акторка, з якою метою вона могла приїхати та які міста відвідала.

Якщо інформація підтвердиться, це буде третій приїзд Джолі до України від початку повномасштабної війни.

Попередні візити акторки

У квітні 2022 року Анджеліна Джолі приїжджала до Львова з приватною гуманітарною місією.

Вона зустрілася з переселенцями, волонтерами та дітьми, які постраждали внаслідок російського удару по вокзалу в Краматорську.

У листопаді 2025 року акторка побувала у Херсоні та Миколаєві. Вона відвідала підземні школи й медичні заклади, а також зустрілася з волонтерами, лікарями та місцевими родинами.