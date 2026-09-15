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Зірки 15 вересня 2026, 10:55

Аліна Гросу розчулила зізнанням про батька свого сина: "Просто чудовий"

Співачка не показує обранця публіці, але цього разу розповіла, яким татом він є та чому свого часу обрала саме такого чоловіка.
Тетяна Самарук Тетяна Самарук Редакторка новин Wave RBC.UA
Аліна Гросу (фото: facebook.com.alina.grosu)
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Українська співачка Аліна Гросу продовжує тримати особисте життя подалі від зайвої уваги. Артистка не розкриває публічно свого чоловіка, з яким виховує сина, однак час від часу ділиться з підписниками деталями їхнього сімейного життя.

Wave RBC.UA повідомляє, що цього разу шанувальники вирішили дізнатися більше про обранця співачки та поцікавилися, яким він є татом. Відповіддю Гросу поділилася в Instagram.

Що співачка розповіла про свого чоловіка

За словами артистки, її коханий чудово справляється з батьківством. Вона зізналася, що ще під час вибору супутника життя для неї було важливо, яким чоловік може стати батьком.

"Просто чудовий. І мені здається, я взагалі вибирала собі чоловіка за принципом, чи буде він хорошим батьком, чи ні", - розповіла Аліна.

Аліна Гросу (фото: скриншот)

Співачка також дала зрозуміти, що задоволена своїм вибором і вважає, що її син має турботливого тата. Свого обранця вона назвала "просто топ".

Водночас Гросу не поспішає показувати чоловіка публіці. Однак, у мережі його пов'язують із російським актором Романом Полянським.

Аліна Гросу з чоловіком (фото: instagram.com/alina_grosu)

Народження сина стало важливою новиною в житті співачки. Гросу час від часу розповідає про материнство та зміни, які принесла їй поява дитини, проте намагається зберігати приватність у питаннях, що стосуються її родини.