Аліна Гросу дивом уникнула трагедії під Києвом: "Ударною хвилею відкинуло мою машину"

Що розповіла співачка

Гросу опублікувала фото ключа від номера та розповіла, що саме там вона могла би перебувати під час атаки.

"Це ключ від мого номера, куди я заселилась по приїзду в столицю, щоб провести прем'єру пісні. Один із цих номерів мій, вірніше, віконна рама від нього", - написала артистка.

За словами співачки, момент атаки вона бачила на власні очі. Ударна хвиля була настільки сильною, що відкинула її автомобіль.

"Все сталося на моїх очах. Ударною хвилею відкинуло мою машину", - розповіла Гросу.

Аліна Гросу розповіла про атаку на готель "Цитадель (фото: instagram.com/alina_grosu)

Артистка зазначила, що буквально випадково не опинилася всередині готелю. Вона затрималася на зустрічі й саме тому не повернулася до номера в момент удару.

Найбільше Гросу вразило усвідомлення того, наскільки близько її родина могла опинитися до трагедії. Вона подякувала Богу за те, що її син разом із бабусею не чекали на неї в готелі.

Гросу також висловила співчуття всім, хто внаслідок атаки втратив близьких або пережив цю ніч.

Деталі трагедії

Від ворожого удару по складах боєприпасів у селі Мила на Київщині був знищений готельно-ресторанний комплекс "Цитадель", розташований по Житомирській трасі.

У соцмережах власники бізнесу зауважили, що в будівлі ховалися люди від ворожих обстрілів. І додали - за логікою, військові об'єкти мали б розташовуватися подалі від цивільної інфраструктури.

"Цитадель" - це не просто будівлі. Це роки нашої праці. Наші вкладення. Робочі місця. Наші плани. Наші мрії. Наше життя. І тепер ми змушені стояти перед руїнами та дивитися, як усе, що створювалося роками, зникло за лічені години. І ми не збираємося мовчати", - написали власники.