"Або все, або нічого": наречена Роберта Паттінсона заговорила про весілля

Яким буде весілля Паттінсона та Вотергаус

За словами співачки, якщо вони вирішать влаштувати весілля, то підійдуть до святкування з розмахом. Вотергаус описала свій підхід як вибір між усім і нічим.

"Якби ми вирішили це зробити, то влаштували б величезну вечірку, відірвалися б на повну", - сказала Вотергаус.

Водночас конкретної дати церемонії вона не назвала. Весільні плани відкладені щонайменше до завершення цього року.

Чому пара відкладає святкування

Одна з причин - насичені робочі графіки та постійні переїзди. Після народження доньки сім'я часто живе в орендованих помешканнях і змінює місце проживання кожні кілька місяців.

За словами Вотергаус, вони намагаються облаштовувати побут там, де можуть залишатися разом родиною.

Її гастролі та зйомки Паттінсона змушують постійно підлаштовувати плани.

У 2027 році пара планує трохи перепочити й визначитися, де оселитися.

Роберт Паттінсоні Сьюкі Вотергаус (фото: Getty Images)

Вотергаус також поділилася відчуттями від тривалих стосунків. Вона назвала їхню історію з Паттінсоном прекрасною та зізналася, що досі дивується власному щастю.

Раніше, за словами співачки, її романи тривали максимум близько двох років і завершувалися складно.

Тепер вона цінує те, що вони з актором уже стільки часу разом.

Говорячи про батьківство, Вотергаус зазначила: попри незвичний спосіб життя, вони обоє відчувають близький зв'язок із донькою.

Співачка описала дитину як щасливу дівчинку та сказала, що задоволена тим, як вони справляються з батьківськими обов'язками.

Нагадаємо, Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотергаус почали зустрічатися у 2018 році.

Про їхні заручини стало відомо наприкінці 2023-го, а в березні 2024 року в пари народилася донька.