Кадри зі знімального майданчика

На них Тейлор-Джонсон, який виконує головну роль, цілує Террелла, після чого актори обіймаються. Для сцени британський актор обрав довге сіре пальто та чорні штани, а його колега з'явився в темній куртці поверх сірого худі.

Аарон Тейлор-Джонсон і Девон Террелл (фото: Getty Images)

Аарон Тейлор-Джонсон і Девон Террелл (фото: Getty Images)

Аарон Тейлор-Джонсон і Девон Террелл (фото: Getty Images)

Майбутній проєкт Netflix стане екранізацією однойменного роману американського письменника Андре Асимана 2017 року. Він також відомий за книгою "Назви мене своїм ім'ям", за якою зняли однойменний фільм із Тімоті Шаламе та Армі Гаммером.

У центрі сюжету - Пол, якого грає Аарон Тейлор-Джонсон. Це чоловік, чиє життя змінюють численні романтичні стосунки. Його історія розгортається протягом кількох років і переносить глядачів до Південної Італії, Нової Англії та Нью-Йорка.

Зйомки нового мінісеріалу Netflix "Enigma Variations" (фото: Getty Images)

Зйомки нового мінісеріалу Netflix "Enigma Variations" (фото: Getty Images)

Герой досліджує власну сексуальність, переживає сильні почуття, розчарування та втрати. Серіал порушуватиме теми чоловічої ідентичності, кохання та пошуку людини, з якою хочеться провести життя.

Режисером серіалу став Олівер Германус, відомий за фільмом "Життя" (Living). Сценарій написала Аманда Кейт Шуман, яка також виступає виконавчою продюсеркою.

Чому головну роль спочатку мав зіграти інший актор

Цікаво, що спочатку образ Пола мав втілити зірка серіалу "Ведмідь" Джеремі Аллен Вайт. Його участь у проєкті оголосили ще на початку 2025 року, однак наприкінці того ж року актор залишив виробництво. Причини такого рішення публічно не розголошували.

У березні 2026 року Netflix підтвердив, що головну роль отримав Аарон Тейлор-Джонсон.

Наразі Netflix не оголосив дату прем'єри "Enigma Variations". Водночас перші фотографії зі знімального майданчика вже дають уявлення про романтичну атмосферу майбутньої історії.