86-річний Аль Пачіно з’явився на публіці з 32-річною матір’ю свого сина

Аль Пачіно та Нур Альфаллах разом з’явилися на публіці

Нур поділилася в Instagram спільним кадром із Пачіно та лаконічно підписала його: "Мама й тато Романа".

Фотографія привернула увагу, адже колишнє подружжя нечасто демонструє спільні виходи.

Аль Пачіно та Нур Альфаллах (фото: instagram.com/nooralfallah)

Для вечора актор обрав стриманий total black. Він був одягнений у чорну сорочку з розстебнутими ґудзиками та темний жакет. Образ доповнили довгий шарф, сонцезахисні окуляри й сіра в’язана шапка.

Нур з’явилася поруч із ним у чорному костюмі з виразним декольте. Свій образ вона доповнила тонкими прикрасами, розпущеним волоссям і легким макіяжем.

Аль Пачіно та Нур Альфаллах (фото: instagram.com/nooralfallah)

Історія стосунків Пачіно та Альфаллах

Про роман Аль Пачіно та Нур Альфаллах стало відомо у 2022 році. У червні 2023-го вони стали батьками - у пари народився син Роман. Для Нур це перша дитина, а для актора - четверта.

Згодом стосунки Пачіно й Альфаллах завершилися, однак вони продовжують разом виховувати Романа.