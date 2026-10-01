64-річний Джим Керрі таємно втретє одружився з 32-річною акторкою

Актор приховував стосунки з коханою, а тепер таємно одружився з нею
64-річний голлівудський актор Джим Керрі знову одружився. Обраницею зірки стала 32-річна Мін А, з якою він тривалий час намагався не афішувати стосунки.
Як повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на TMZ, пара зіграла невелике приватне весілля в Лос-Анджелесі. Церемонія пройшла у закритому форматі, а про неї стало відомо від джерел, близьких до події.
Роман Керрі та Мін А привернув увагу публіки на початку цього року. Вперше актор офіційно з'явився з коханою на публічному заході під час церемонії французької кінопремії "Сезар", яка відбулася 26 лютого в паризькому театрі L’Olympia.
Тоді Керрі не приховував своїх почуттів і навіть зі сцени подякував Мін А за підтримку. Саме ця поява стала одним із перших публічних підтверджень їхнього роману.
Новий шлюб став для актора вже третім.
Раніше Джим Керрі був одружений із Меліссою Вомер та Лорен Голлі, а також свого часу був заручений із Дженні Маккарті.
При цьому ще у 2014 році актор говорив, що не планує знову одружуватися. Тоді він пояснював, що після двох шлюбів і заручин не вважав офіційне оформлення стосунків необхідним, хоча й допускав, що в майбутньому його погляди можуть змінитися.
Тепер, схоже, Керрі таки переглянув своє ставлення до шлюбу - і вирішив зробити це максимально непублічно.