64-річний Джим Керрі таємно втретє одружився з 32-річною акторкою

64-річний голлівудський актор Джим Керрі знову одружився. Обраницею зірки стала 32-річна Мін А, з якою він тривалий час намагався не афішувати стосунки.

Як повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на TMZ , пара зіграла невелике приватне весілля в Лос-Анджелесі. Церемонія пройшла у закритому форматі, а про неї стало відомо від джерел, близьких до події.

Що відомо про їхні стосунки

Роман Керрі та Мін А привернув увагу публіки на початку цього року. Вперше актор офіційно з'явився з коханою на публічному заході під час церемонії французької кінопремії "Сезар", яка відбулася 26 лютого в паризькому театрі L’Olympia.

Керрі та Мін А (фото: tmz.com)

Тоді Керрі не приховував своїх почуттів і навіть зі сцени подякував Мін А за підтримку. Саме ця поява стала одним із перших публічних підтверджень їхнього роману.

Новий шлюб став для актора вже третім.

Раніше Джим Керрі був одружений із Меліссою Вомер та Лорен Голлі, а також свого часу був заручений із Дженні Маккарті.

При цьому ще у 2014 році актор говорив, що не планує знову одружуватися. Тоді він пояснював, що після двох шлюбів і заручин не вважав офіційне оформлення стосунків необхідним, хоча й допускав, що в майбутньому його погляди можуть змінитися.

Тепер, схоже, Керрі таки переглянув своє ставлення до шлюбу - і вирішив зробити це максимально непублічно.