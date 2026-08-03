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Інсайдер 03 серпня 2026, 14:00

"Стендап - моя терапія": Катерина Олос - про "Лігу Сміху", пластику та хворобу

Від відмови від гормональної терапії до роботи з ветеранами та великої мрії про кіно - найвідвертіші зізнання акторки
Іванна Пашкевич Іванна Пашкевич Журналістка, редакторка та репортерка Wave RBC.UA
Катя Олос (фото надане акторкою)
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Сьогодні акторку та стендаперку Катерину Олос знають як одне з облич українського кіно й телебачення. А віднедавна вона ще й навчає ветеранів писати жарти та організувала перший в Україні стендап військових і ветеранів. Проте за цією легкістю на сцені стоїть чітка внутрішня позиція, дисципліна та переосмислення власного життя - від харчування до кар'єрних орієнтирів.

В інтерв'ю для Wave RBC.UA Катерина Олос розповіла, як правильний веганський лайфстайл допоміг їй повністю подолати аутоімунне захворювання без гормональної терапії, чому конкуренція в кіно загартовує більше, ніж жорсткий досвід у "Лізі Сміху", про межі чорного гумору під час війни та чому колишні невдачі на кастингах насправді відкрили їй шлях до справжньої мрії.

Головне з інтерв’ю:

  • Катерина Олос назвала участь у "Лізі Сміху" одним із найважчих періодів у кар’єрі та згадала приниження через те, що була дівчиною.
  • Невдалий кастинг до "Жіночого Кварталу" акторка сьогодні вважає подарунком долі, адже саме він привів її до кар’єри в кіно.
  • Після аутоімунного захворювання Олос повністю змінила спосіб життя, відмовилася від гормональної терапії та заявила, що повністю одужала.
  • Акторка запускає перший в Україні стендап-проєкт для військових і ветеранів та називає його учасників надзвичайно талановитими.
  • Катерина принципово не жартує про війну чи військових, якщо не має власного пережитого досвіду.

– Катерино, ви розповідали, що в школі з вас інколи кепкували через маленькі груди. Чи залишив цей досвід якийсь комплекс в дорослому житті, чи виникла бодай раз думка змінити щось у собі за допомогою пластичної хірургії, чи вам все подобається?

– Так, була така історія. Знаєте, загалом відчуття, що зі мною щось не так, здається, перманентно присутнє зі мною протягом життя, бо постійно хочеться бути стрункіше, краще і так далі.

Так само і щодо грудей - можливо, мені би і хотілося трошки більший розмір, ніж є у мене. Але все ж би сказала, що зараз мені все подобається у своєму тілі.

Чи хочу я робити груди? Точно ні, адже в майбутньому я планую бути мамою, хочу народжувати дітей. А це все-таки силікон та імплант, які, на мою думку, можуть мати певний вплив і бути не зовсім корисними для дитини.

Катя Олос (фото: instagram.com/kateolos)

Тому поки я не розглядаю такий варіант. Але в майбутньому, після народження всіх дітей, якщо буде якесь обвисання, то, можливо, я би зробила певну корекцію.

Я чула дуже багато відгуків від подруг, які зробили собі груди, про те, що ти не завжди відчуваєш себе природно, натурально і що насправді це не дає тобі тієї впевненості в собі, на яку очікуєш.

Розумієте, ми всі зрештою приходимо до того, що треба працювати зі своєю головою, а не намагатися змінити щось зовнішнє хірургічним шляхом. Можна змінити спорт, харчування, спосіб життя.

А ліки, уколи, операції - напевно, на цьому етапі й з моїм відчуттям цього світу для мене це зайве.

У 19 років ви пробували потрапити до "Жіночого кварталу" і тоді бачили це як швидкий шлях в акторство. Зараз, коли багато артистів залишають проєкти "Кварталу" і йдуть у самостійну кар’єру, як думаєте - якби тоді пройшли кастинг, це допомогло б вам реалізуватися чи могло б змінити ваш шлях?

– Чесно, дуже класне питання. Дякую, що ви взагалі його мені поставили.

Мені хочеться, щоб ця відповідь підтримала людей, які, можливо, зараз переживають такий етап, коли щось не виходить і ти думаєш: "Блін, чому? Я ж так цього хотіла".

Саме такі думки були в мене у 19 років. Тоді я жила з відчуттям, що, виходить, мрії не збуваються, що в житті все не так легко. Але є одна фраза, яка для мене з часом стала дуже важливою: "Усе, що має бути твоїм, буде твоїм".

Коли ти загадуєш мрію, ти ніколи не знаєш, який саме шлях до неї буде.

Тому зараз я абсолютно щаслива і рада, що не стала частиною "Жіночого Кварталу".

Я знаю декількох акторок звідти, які хотіли грати, мріяли про це, але так ніде й не знімаються.

А я завжди мріяла саме про кіно, про серіали. Не про скетчі, а саме про той формат, у якому зараз і знімаюся.

Катя Олос (фото: instagram.com/kateolos)

Тому я, навпаки, дуже щаслива, що все сталося саме так. Для мене це надзвичайно показова історія.

Коли зараз у мене щось не виходить і хочеться подумати: "Блін, а якби тоді вийшло, це б точно мене кудись привело", - я згадую цю ситуацію і кажу собі: "Кать, ну бачиш, як тоді вийшло. Тоді для тебе це була найбільша трагедія у світі, а зараз ти максимально щаслива, що все сталося саме так і що ти не опинилася там".

– Ви активно розвиваєтеся і як акторка, і як стендаперка. А якщо говорити відверто, де сьогодні більше творчої свободи, а де більше все ж таки грошей, який з напрямків є для вас прибутковішим?

– Якщо обирати щось одне, то для мене на першому місці завжди буде акторство. Стендап мені дається легше, тому що там усе залежить від мене.

Я написала матеріал, вийшла на сцену, виступила. Якщо він смішний - люди приходять, купують квитки, і це дуже зрозуміла схема.

З акторством усе набагато складніше, бо воно залежить не тільки від мене. Це і режисери, і сценарії, і те, яку акторку вони бачать у конкретній ролі.

Конкуренція величезна, хороших акторів багато, тому тут не все можна проконтролювати.

Щодо грошей, то і в стендапі, і в акторстві є можливість заробляти й реалізовувати себе творчо. Я дуже люблю стендап, бо це для мене своєрідна терапія. Тут ти майже одразу бачиш результат.

Пишеш матеріал і відразу відчуваєш, як він відгукується людям. Наприклад, після мого великого сольника у Будинку актора, де я багато говорила про сім'ю, мені писали: "У мене було стільки образ на батьків, але я зрозумів, що саме завдяки тому, через що я пройшов у дитинстві, я став тією людиною, якою є сьогодні".

Катя Олос (фото: instagram.com/kateolos)

І після таких повідомлень хочеться далі жити, працювати й створювати.

Але якщо говорити про найбільшу мрію, то мені все одно хочеться більше кіно. Я просто дуже люблю сам процес зйомок.

Стендап і акторство - це різні професії, і саме в кіно я відчуваю те, заради чого колись взагалі прийшла в цю сферу.

– Гумор досі часто сприймають як переважно чоловічу територію. Чи стикалися ви з упередженнями, що жінка не може бути по-справжньому смішною?

– Звичайно, ці стереотипи були і досі є. Але, знаєте, я така людина, що мені, чесно, все одно. Є вони - і є. Я взагалі на цьому не зациклююся. Просто роблю свою справу.

Раніше мені було важче, особливо в командній роботі. Якщо чесно, у період "Ліги Сміху" я взагалі не хотіла б повертатися. Там було жорстко.

Саме там я дуже відчула ці стереотипи, бо тебе можуть принижувати просто через те, що ти дівчина.

А в стендапі мені байдуже, тому що все залежить від тебе. Написала смішний матеріал - смішно виступила. І на цьому все.

Можливо, мені ще й легше це сприймати, бо я знаю дуже багато чоловіків-коміків, які, якщо чесно, не смішні. Просто їх дуже багато.

Жінок у стендапі значно менше, але майже всі, кого я знаю, справді смішні. Просто чоловіків-коміків у принципі набагато більше, тому й відсоток тих, хто не дуже смішний, теж більший.

І що вас дратує найбільше, коли жінок-коміків порівнюють із чоловіками, чи коли їх оцінюють насамперед за зовнішністю?

– Ну, дивіться, зараз, мені здається, жінок-комікес уже майже не порівнюють із чоловіками. Найчастіше оцінюють просто матеріал: смішний біт чи ні.

Щодо зовнішності - чесно, мені взагалі байдуже. І, якщо вже говорити відверто, то мені іноді здається, що зовнішність жінок-комікес більше обговорюють самі жінки, ніж чоловіки.

Катя Олос (фото: instagram.com/kateolos)

Ви маєте аутоімунне захворювання. І наскільки відмова від м'яса насправді вплинула на ваше самопочуття?

– По-перше, це вже в минулому. Я повністю одужала, у мене навіть антитіл уже немає.

Чесно, я взагалі не схильна драматизувати хвороби. Коли дізналася про діагноз, мене турбувало тільки одне - мені було дуже погано фізично. І через це я не могла працювати так якісно, як звикла. Саме це мене найбільше дратувало.

Я веган, але, скажімо так, дуже свідомий. Я не їм м'яса, риби, молочних продуктів, глютену, сої, не вживаю смаженого. Насправді я просто прибрала зі свого раціону все, що вважаю некорисним.

І, як не дивно, саме ця історія дуже змінила моє життя. Це той випадок, коли неприємна ситуація привела до позитивних змін. Я давно думала про рослинне харчування, але ніяк не наважувалася.

А тут з'явилася сильна мотивація. Бо це справді інший спосіб життя: потрібно багато читати, розбиратися в поєднанні продуктів, розуміти, як працює харчування.

Наприклад, багато хто любить смажити картоплю на олії, але поєднання крохмалю з великою кількістю жиру - не найкращий варіант. Тому овочі, картоплю, броколі я запікаю без олії або готую на антипригарній сковорідці.

Коли в мене виявили аутоімунне захворювання, саме це стало поштовхом повністю змінити свій раціон.

І я справді відчула, наскільки харчування впливає не тільки на фізичний, а й на емоційний стан.

Також я майже прибрала солодке, замінила його фруктами та фініками.

Катя Олос (фото: instagram.com/kateolos)

Зараз, коли я вже здорова, можу іноді дозволити собі щось не зовсім за правилами. І мені дуже подобається підхід моєї лікарки, яка супроводжує мене в рослинному харчуванні.

Вона завжди каже: "Кать, якщо ти відчуваєш, що тобі хочеться з'їсти риби - піди й з'їж її".

Тобто без крайнощів. Але м'ясо я виключила вже давно, і це точно те, до чого я не планую повертатися.

Чи був момент, коли діагноз налякав настільки, що довелося повністю переглянути своє життя?

– Я собі одразу сказала, що гормональну терапію я робити не буду. Особисто я вважаю її дурнею (але це лише моя думка!).

По-перше, я ще молода, по-друге, для мене гормони не лікують причини. Я не хочу, щоб мій організм звикав до того, що щось зроблять за нього.

І взагалі я щиро вірю, що наш організм настільки розумний, що ти можеш вилікувати хворобу майже самостійно, але його треба підтримати.

Те, що я кардинально змінила - почала відпочивати та працювати з головою. Я перестала паритися через те, що кудись запізнююся чи ще щось. Можна через НЛП (це як психосоматика) визначити, чому, наприклад, ця хвороба з'являється.

Це те, що я проаналізувала і так само ввела у своє життя. Зараз, якщо десь з'їм солодке, коли буває припече, я себе дуже погано почуваю.

І тому розумію: ми настільки звикли неправильно харчуватись, що навіть не відчуваємо ось цього поганого стану після їжі. Для більшості людей їжа – це як культ.

А для мене їжа - це як бензин. Якщо ти заправляєш машину гарним бензином, вона гарно їде.

Катя Олос (фото: instagram.com/kateolos)

Якщо заправляєш її дуже поганим, розведеним з водою та всілякими домішками – то вона відповідно так і буде їхати.

А зараз ви працюєте над стендап-проєктом для військових і ветеранів. Чи не боялися, що гумор у такій аудиторії може бути сприйнятий як щось недоречне? І що вас найбільше здивувало в реакції самих військових?

Ні, не боялась. Я взагалі якось намагаюсь менше думати про те, що хтось може подумати, бо це забирає багато сил, ставить якісь зайві, непотрібні блоки. Тому я вперше про це задумалась тоді, коли ви поставили це питання.

Те, що мене вразило в коміках, наприклад, військових, - наскільки вони смішні. Ось у нас було останнє заняття позавчора, і вони самі накидували жарти.

Я і ще мій партнер Антон просто сиділи мовчки, бо вони самі собі накидували матеріал, між собою говорили, сміялись, докручували жарти. І ми ще прикалувались, що старим тут не місце, що ми вже їм навіть не потрібні.

І, напевно, ось це мене вразило. Те, наскільки вони смішні, талановиті, як швидко вони вчаться, які вони розумні й інтелектуальні. Тому що в стендапі гумор - це все одно про інтелект.

Сьогодні часто сперечаються про межі гумору під час війни. На вашу думку, чи існують теми, над якими українським комікам не варто жартувати взагалі? І які це теми?

– Вірите? Ви знову поставили запитання, про яке я навіть не думаю. Я давно відучила себе думати за інших, тому можу говорити лише про себе.

Є теми, про які я не можу жартувати. Наприклад, про військових чи про війну на фронті, бо мене там не було.

Я вважаю, що якщо ти не пережив щось особисто, то не маєш права говорити про це так, ніби знаєш, що це таке.

Так само релігія - це особиста справа кожного, якщо говорити про такі чутливі теми.

Я жартую лише про той досвід, який прожила сама. І вважаю, що кожен комік має право жартувати про те, що він пережив особисто.

Катя Олос (фото: instagram.com/kateolos)

А все інше - зокрема чорний гумор - це вже питання особистих цінностей. У мене просто не виникає бажання жартувати про речі, які мені не близькі.

Як ви оцінюєте стан українського стендапу сьогодні? Чи не здається вам, що популярність жанру зараз зростає швидше, ніж якість самого матеріалу?

– Ні, мені так не здається. Навпаки, дуже класно, що жанр розвивається і разом із ним зростає якість.

Колись я думала інакше, але з часом зрозуміла: як то кажуть, на кожен товар є свій покупець. Так само і в стендапі - на кожного коміка є свій глядач.

Хтось подивиться мій виступ і скаже: "Ну, це не моє". А хтось подивиться і скаже: "вау, і смішно і на подумати і ще й майже не матюкається".

А хтось обожнює жорсткий, брудний гумор, жарти з матюками чи чорний гумор - і для нього це буде найсмішніше у світі. І це абсолютно нормально.

Мені здається, що жанр точно розвивається, і сьогодні майже кожна аудиторія може знайти коміка, який їй відгукується.

Катя Олос (фото: instagram.com/kateolos)

Я дуже цьому радію. Звісно, хотілося б, щоб український стендап розвивався ще швидше, тому що, на мою думку, в нас дуже вимогливий і розумний глядач.

Я мала досвід виступів англійською мовою, і можу сказати, що іноземну аудиторію розсмішити значно легше.

Наш глядач дуже уважний, він швидко зчитує логіку жарту й іноді буквально вгадує панчлайн ще до того, як ти його скажеш.

Саме тому працювати для української аудиторії водночас і складніше, і набагато цікавіше.