"Не всі мають бути олігархами": Задніпровський про хворобу мами, професію сина і гонорари

Назаре, ви вже не вперше знімаєтеся у проєктах Юрія Горбунова. Як за цей час змінилися ваші робочі стосунки? Чи розумієте одне одного вже буквально з пів слова?

Можливо, у нас нічого не змінилося в робочих стосунках, тому що творчо ми розуміємо одне одного з пів слова.

А от із Юрою як із продюсером ми особливо добре "розуміємо одне одного", коли говоримо про гонорар.

Тому на багато речей, щоб не втрачати дружні стосунки, доводиться закривати очі й казати: "Будь воно як буде".

Фінансові питання - це фінансові питання. Головне, щоб була творчість.

Для мене "Скажене весілля", ці повні метри, а тепер і "Скажене Різдво" - це моя візитна картка.

Назар Задніпровський (фото: Театр Франка)

Не у кожного актора в Україні, навіть народного артиста, є така комедійна трилогія. А тепер це вже буде четвертий фільм.

Я щасливий, що маю цей проєкт. І щасливий, що в моєму житті є Юрій Миколайович Горбунов.

Зараз активно обговорюють історію акторки Олени Веліканової. Вона багато років живе в Україні, після початку повномасштабної війни залишилася тут і відмовилася від роботи в Росії, але через російський паспорт не може працювати акторкою. На вашу думку, чи має українська кіноіндустрія робити винятки в таких випадках?

Я дав собі обітницю: питання, в якому я не розбираюся і про яке вперше чую, я не коментуватиму.

Я від вас зараз уперше почув цю історію, чесне слово.

У мене вже був випадок, коли я в інтерв’ю дав відповідь на тему, в якій до кінця не розібрався, - потім вигрібав.

Тому більше не хочу так робити. Я навіть не знаю, хто ця акторка і про що конкретно йдеться.

Зазвичай батьки прагнуть, щоб діти обирали більш стабільні професії, які гарантують хороший заробіток. А ви, навпаки, не приховуєте, що хочете, щоб син пішов вашим шляхом. Чому для вас це важливо?

Я маю надію, що він матиме дві вищі освіти. Зараз він закінчить те, що сам захотів.

Його справді цікавить усе, що пов’язане з грошима. Молодь це цікавить. Але, слава Богу, він зацікавився продюсерством, адмініструванням.

Я хочу, щоб потім він обов’язково спробував себе ще й у кіно. Не будемо забігати наперед із планами, але хочу, щоб він був не лише театральним продюсером, адміністратором чи директором.

Назар Задніпровський (скріншот)

Я пишаюся тим, що я - четверте акторське покоління. І хочу, щоб вони пишалися тим, що вони п’яте.

Мій прадід, наприклад, не був актором. Він був заступником міністра культури в СРСР, ректором театрального інституту та режисером. Тобто, можливо, Міша продовжить династію в іншій формі.

Не всі можуть бути банкірами чи олігархами. Є родини художників, співаків, артистів балету, є династії шахтарів чи електриків. Не треба цього соромитися.

Світ був би просто нецікавим, якби всі ходили з мішками грошей і всі були олігархами. Треба, щоб він розливався яскравими барвами.

Ваш батько якось назвав вас "золотою дитиною", адже ви завжди поруч із мамою і дуже її підтримуєте. Як вона зараз почувається?

Без змін. Не дуже добре. Зараз у мене багато роботи, тому я спеціально звернувся до агентства, і з мамою допомагає сиділка.

Коли сиділці потрібно поїхати додому, я повертаюся до мами. Я все вмію, бо три з половиною роки все робив сам.

Мама лежача, погано їсть, приймає багато таблеток і ліків.

Їй 75 років. Дай Боже нам усім дожити до такого віку. І водночас зараз страждають 18-річні, 20-річні хлопці на фронті.

Коли це усвідомлюєш, розумієш, що в моєму житті все ще досить непогано.