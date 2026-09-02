"Не люблю лицемірних людей". Маша Кондратенко про кохання, червоні прапорці і "хімію" з Дантесом

Бліц з Машою Кондратенко

Назвіть ранкові звички, без яких не починається ваш день?

Душ точно. З обов'язкових звичок - це лежати в ліжку до моменту, поки я не почну кудись запізнюватись. Напевно, все ж таки я не людина, яка любить повільні ранки, роблю все швидко. З мастхеву останнім часом - це кава з морозивом. Без цього мої ранки не починаються.

Без яких речей ви не вийдете з дому?

Без телефону, ключів, зарядки і блиску для губ.

Яку пісню зараз слухаєте на репіті?

Свою - "Тіп з Рейтарської".



Який ваш головний guilty pleasure?

Я фанатію від One Direction досі (посміхається).

Найдивніший комплімент, який доводилося отримувати?

Мені сказали, що в мене дуже гарний череп.

Що вас може миттєво роздратувати? А що так само швидко може підняти настрій?

Все що завгодно насправді. Але зазвичай, якщо люди чавкають і не закривають рот, коли їдять. Підняти настрій може комплімент.

Про вас найчастіше шукають у Google - пісні, Instagram, "Ванька-Встанька", серіал "Школа" і навіть ваш зріст. Який із цих запитів ви б із задоволенням прибрали з цього списку?

"Ванька-Встанька", думаю. Виключно через те, що можна гуглити й інші мої пісні та творчість.

Кондратенко розкрила, який запит про себе хотіла б прибрати (фото: представники артистки)​​​​​​​

І якщо згадали "Ваньку-Встаньку". Росіяни якось спробували "адаптувати" цей хіт під себе. Вас це більше смішить чи вкотре доводить, що без українських ідей їм складніше?

І те, і інше насправді. Пам'ятаю, коли тільки побачила, сильно розлютилась, але потім зрозуміла, що мені просто смішно від того, що вони самі нічого придумати не можуть.

Що для вас одразу red flag у людині? А який green flag може вас підкорити?

Ред флег - я одразу дуже чітко відчуваю лицемірство і не люблю лицемірних людей. Плюс людей надто серйозних, без почуття гумору. Грін флег - почуття гумору і вміння сміятись над собою.

Яка ваша мова кохання: слова, час, проведений разом, подарунки, вчинки служіння чи обійми/дотики?

Я дуууже тактильна людина, тому в першу чергу - дотики і ніжність. У другу чергу - це час, вчинки і подарунки.

Якби можна було на день прожити життя іншої української артистки - кого б ви обрали і чому?

Jerry Heil! Мені дуже цікаво, як вона пише пісні.

"Хімія" в дуеті з Дантесом - вигадка чи реальність?

З Дантесом з усіх можливих хімій у нас точно сталася творча.

Маша Кондратенко назвала свою мову кохання (фото: представники артистки)

Ми сьогодні живемо в надскладних умовах - постійні обстріли, тривожні новини, трагедії. Що допомагає вам не опускати руки?

Чесно, я зараз у такому стані, що й сама не знаю, що мені допомагає. Дуже важко. Напевно, якісь щоденні звичні ритуали - написання пісень, студія, друзі, рідні.

Про зміни в творчості

Від "Ваньки-встаньки" до фіта з Дантесом "донт тач", треків "любим і мовчим", "лямур", "гірко, але з медом", "же тем". Ваша творчість значно змінилася. З чим пов'язані такі зміни?

На це вплинуло багато факторів - пошук нового, дорослішання і, напевно, рішення почати показувати людям іншу свою частину. Не лише іронічну й саркастичну, а й чутливу, місцями драматичну, емоційну - різну.

Я й до "Ваньки-Встаньки" писала переважно ліричні пісні про сльози, кохання та розставання. Просто склалося так, що більшість людей дізналися про мене саме завдяки пісні "Ванька-Встанька".

Окрім треку "Тіп з Рейтарської", якими будуть ваші наступні релізи? Чого очікувати слухачам найближчим часом?

Ооо, вони будуть дуже різними. Мені хочеться викликати емоції й дивувати людей. Про любов, бажання відпустити контроль, маминих синочків, пошук задоволення від життя - про все, що накипіло, якщо коротко.

Подейкують про ваш спільний фіт зі Shmiska. Якою вийшла ця робота і чого чекати від вашого тандему?

Не знаю, чому з'явилися чутки саме про спільний фіт, бо поки що ми лише зняли зі Shmiska випуск "Пісня за годину". Творча колаборація в студії відбулася, але чи вийде цей трек - не знаю ні я, ні Shmiska. Думаю, усе залежатиме від реакції людей на фрагмент, який вийде в межах мого проєкту, де ми пишемо пісню за обмежений час.

Маша Кондратенко про зміни в творчості (фото: представники артистки)

Про критику та самоіронію

Ви дуже відкрита у своїй творчості та соцмережах. Наскільки самоіронія допомагає сприймати критику й не вигорати?

Самоіронія - один із найсильніших стовпів, на яких тримається моя менталка. Це класна якість, яку я ціную і люблю і в собі, і в інших людях. Бо який сенс у всьому, якщо ти не вмієш посміятися над собою? Самоіронія допомагає мені спокійно, а іноді навіть зі сміхом реагувати на критику і негатив.

А чи є щось дуже особисте, куди ви ніколи й нізащо не пустите сторонніх?

Напевно, мої особисті переживання й комплекси. Це основне, бо мені хочеться розбиратися з ними самій і не хотілося б, щоб хтось міг мене ранити, знаючи мої слабкі сторони. Ще - особисте життя. Але, можливо, колись я перейду цю внутрішню межу й почну трохи більше говорити про особисте.

Ви активно просуваєте творчість у TikTok та Instagram, але там є не лише прихильники, а й хейтери. Як реагуєте на негативні відгуки в соцмережах?

Іноді злюся, особливо коли пишуть у коментарях: "Ооо, це та, що "Ванька-Встанька". І бісить мене лише те, що люди настільки ліниві, що не можуть послухати іншу мою творчість, знайти в ній щось для себе, перестати мислити стереотипно й навішувати на людей ярлики. Але здебільшого на хейт я реагую досить легко.

Маша Кондратенко зізналася, як ставиться до хейту (фото: представники артистки)

Про людей поруч та підтримку

Часто буває, що чоловік чи бойфренд співачки є її продюсером, а потім чуємо гучні історії розлучень та краху кар'єри… Чи варто взагалі в житті та професії розраховувати на когось, крім себе?

У мене як у тривожної людини, завжди має бути план Б. Це чудово довіряти партнеру, покладатися на когось і знати, що поруч є людина, на яку можна розраховувати. Бо насправді ми всі на когось розраховуємо: у роботі - на колег, у житті - на друзів, коханих і рідних. Але водночас для мене важливо бути готовою й мати можливість самій впоратися з усіма проблемами.

Чи є підтримка зараз, сильне плече поруч?

Так, на щастя, зараз у мене є ця підтримка й сильне плече поруч.

Що сьогодні робить Машу Кондратенко по-справжньому щасливою?

Те, що я жива. Те, що можу створювати, говорити з людьми через музику, можу гуляти вулицею, пити каву, скаржитись через спеку або нити про те, що літо швидко закінчилось. Загалом - те, що в мене є можливість бути живою і відчувати.