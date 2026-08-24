"Ми покоління відкладеної війни": як відомі українці сьогодні сприймають День Незалежності

Оксана Забужко

Для мене День Незалежності завжди був одним з найбільших свят у році. 24 серпня 1991 року я була під українським Парламентом, разом з усіма чекала рішення голосування про акт незалежності.

І памʼятаю, як через два дні приїхав Анатолій Собчак, "приводити нас до тями" і запевняти, що ми один народ. Тоді вся юрба одностайно проревіла йому: "Ні!".

Були побоювання, що почнеться війна, проте тоді обійшлося, через що я завжди кажу, що ми покоління "відкладеної війни".

Це все частина мене і моєї біографії, усвідомлення незалежності - як твоєї власної дії.

Оксана Забужко (фото: Getty Images)

Як те, в чому ти береш участь і те, що є частиною твого життя, твоєї відповідальності та активності.

Я розумію, що зараз це відчувається ще гостріше та масштабніше, проте особисто для мене це завжди було одним з найголовніших днів у році.

Перемоги нам усім і якнайшвидше.

В'ячеслав Хостікоєв

Для мене День Незалежності - це ще одне нагадування і свято того, що ми вільні люди, ми маємо право на свою думку, на свою культуру, мову, щастя.

Нагадування, що ніхто не має права насаджувати нам чужу ідеологію, мову, культуру.

Нагадування, що ніхто не має права забирати в нас наш дім. На жаль, проходячи через цю кровопролитну війну, прийшло усвідомлення, що за це своє право на існування навіть у 2026 році треба боротися, проливати кров і віддавати життя, чого б ніколи нікому не побажав.

В'ячеслав Хостікоєв (фото: instagram.com/khostikoiev)

Війна… Війна не змінюється. Люди не змінюються і, на жаль, не роблять висновків. 10 000 років до нашої ери перші люди вбивали одне одного, окуповували, забирали, знищували.

Зараз - те саме, лише змінили заточені палки і каміння на ракети і дрони. Десятки тисяч років історії не навчили людство нічому, це багато про що говорить…

Макс Кідрук

Після повномасштабного вторгнення ставлення до Дня Незалежності змінилось: тепер це не стільки день святкування, скільки день нагадування та розуміння важливості та можливості самим визначати, якою буде наша країна та її майбутнє, а не підкорятися хай би чиєму рішенню.

Незалежність не є станом, який один раз здобули і назавжди утримали, ми всі усвідомили її крихкість і необхідність виборювати знову і знову.

Часи зараз похмурі, та є все є одна приємна річ. Ми більше не думаємо про майбутнє в категорії "дожити до завтра", сьогодні ми вже можемо думати про те, якою буде Україна 2050-го чи 70-го, про наступні покоління.

І сам факт того, що ми можемо будувати такі плани, вже є вагомим досягненням.

Макс Кідрук (фото надане письменником)

Наталія Валевська

Для мене День Незалежності - це не просто дата в календарі, а усвідомлений і вистражданий вибір кожного українця бути вільним на своїй землі.

Це день нашої неймовірної сили, стійкості та безумовної любові до Батьківщини, яка об'єднує мільйони сердець.

Сьогодні незалежність має смак солі від сліз, колір пікселя наших захисників і голос української пісні, яка лікує душі в найважчі хвилини.

Через роботу мого Благодійного Фонду Наталії Валевської я щодня бачу, як загартовується наша нація.

Кожен дрон, кожен гуманітарний вантаж і кожен благодійний концерт - це наш спільний крок до свободи.

Наталія Валевська (фото надане співачкою)

Незалежність - це знати, що твій брат на фронті тримає небо, а ти тут, у тилу, робиш усе можливе, щоб наблизити світанок нашої перемоги.

Нехай наша єдність буде сильнішою за будь-яку зброю, а віра в перемогу ніколи не згасає.

Тільки разом, тримаючи стрій кожен на своєму фронті, ми збережемо та розбудуємо нашу вільну Україну. Слава Україні! Героям Слава!

EL Кравчук

Для мене День Незалежності - це день сили, віри і пам'яті. Це свято відродження - у доблесті, таланті, перемогах, у всьому.

Бажане свято для нас і наших предків. Я люблю Україну і вітаю з Днем Незалежності всіх нас, бо вона нам дається дуже великою ціною!

Захоплююсь нашими людьми і вірю, що Україна буде завжди! І завжди незалежною.

EL Кравчук (фото: instagram.com/el.kravchuk)

Олена Лавренюк

Для мене День Незалежності сьогодні - це вже не просто дата в календарі. Це дуже особисте відчуття того, ким ми є і якою ціною маємо право залишатися собою.

На кожному з нас лежить величезна відповідальність за майбутнє наших дітей.

Вірю, що настане день, коли слово "незалежність" для нас знову буде асоціюватися не лише з боротьбою і ціною, яку ми за неї платимо, а й зі спокоєм, миром і відчуттям дому.

Олена Лавренюк (фото: instagram.com/olenalavrenyuk)

Олексій Суханов

Для мене День Незалежності - ще один день серед багатьох інших, аби вчергове спитати себе: "А чи бережеш ти в собі ще людину?", бо задля чого тоді стільки болю, крові, смерті навколо, якщо не робити головних уроків з усього жахіття нашого сьогодення!

Олексій Суханов (фото: instagram.com/suhanov.official)

Олена Світлицька

Для мене День Незалежності сьогодні - це вже давно не просто дата в календарі.

Це про ціну, яку українці щодня платять за право бути собою, говорити своєю мовою, жити у своїй країні й самим обирати своє майбутнє.

За ці роки ми дуже змінилися. Ми стали сильнішими, дорослішими, набагато гостріше відчули, що незалежність - це не щось гарантоване назавжди. Її потрібно берегти, захищати й наповнювати власними вчинками.

Я хочу побажати українцям не втрачати віри одне в одного. Берегти своїх людей, свої родини, свою внутрішню опору.

Не дозволяти війні забрати в нас здатність любити, мріяти, створювати, сміятися і жити.

Олена Світлицька (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

І найбільше я бажаю нам одного - справжнього миру у вільній, незалежній Україні.

Щоб наші діти росли без страху, а слово "незалежність" для них означало не боротьбу за виживання, а свободу жити, розвиватися і бути щасливими у своїй країні.

З Днем Незалежності, Україно. І дякую кожному, хто сьогодні робить нашу незалежність можливою.

Олексій Суровцев

Для мене День Незалежності - це про свободу бути собою, відчуття дому та єдності.

У цей день особливо сильно відчуваєш силу й дух українців, розумієш, що ми частина великої історії та країни, яку творимо щодня.

Я люблю провести цей день спокійно - з рідними або у своєму притулку для котиків. Бо для мене незалежність - це саме можливість жити своїм життям, бути поруч із тими, хто дорогий, і мати право на власний вибір.

Олексій Суровцев (фото: instagram.com/surovtsev.alexei)

Котики мої, вітаю вас із Днем Незалежності України! Бажаю нам зберігати силу, віру та єдність, цінувати свободу й ніколи не забувати, якою ціною вона нам дана.

Нехай Україна буде вільною, сильною та щасливою, а в кожного з нас буде можливість жити, мріяти й будувати майбутнє у своїй країні.

Павло Текучев

Незалежність для мене - це свято єдності українців. День, який вкотре нагадує про те, що найбільшу цінність, яку ми маємо, - це свобода.

І, мабуть, сьогодні це особливо важливе нагадування про велику ціну, яку наша нація заплатила за незалежність і продовжує платити життям наших захисників і захисниць.

Тому, звичайно, є відчуття єдності та піднесення, але разом із тим - вдячність і сум через те, наскільки важко ця незалежність нам дається.

Хочу всіх привітати та закликати згадати полеглих героїв, а також усвідомити, що якщо нам стільки часу вдається триматися, значить у нас величезне та світле майбутнє. З Днем Незалежності!

Павло Текучев (фото надане актором)

Світлана Охрименко

Свобода - надважливе поняття для гідності людини.

День Незалежності дав саме це відчуття - власної свободи, розуміння ідентичності, найкращого сприйняття свого рідного українського: мови, внутрішнього захоплення героїчним народом, історією, сміливістю, національним вбранням і піснями, нашими відмінностями та красою.

Бажаю Україні та українцям перемогти у складній, важливій боротьбі. Відстояти незалежність та самоповагу, кордони, єдність, своє, рідне та близьке. Наші воїни вже ввійдуть в історію, як захисники вільного народу.

З Днем Незалежності! І нехай Україна буде прикладом для всього світу - як варто боротися і виборювати, як важливо відстоювати свою свободу.

Світлана Охрименко​​​​​​​ (фото надане акторкою)

Вікторія Білан

Для мене Незалежність - це щось дуже про своє, особисте. Своя земля, своя мова, свої люди, свої традиції.

Про можливість жити вдома, у своїй країні, ростити тут дітей, працювати, творити, любити і - головне - не питати ні в кого дозволу бути українцями!

Сьогодні найбільше хочеться побажати, щоб наша незалежність нарешті перестала вимірюватися втратами і щоб нам більше ніколи не доводилося платити за неї таку страшну ціну.

З Днем Незалежності, любі українці! Перемоги тобі, моя країно!

Вікторія Білан (фото надане акторкою)

Яніна Соколова

Для мене незалежність- це шанс жити як ти хочеш і нести за це відповідальність. Це доросла позиція. Це шанс бути щасливим. В неволі щастя не побудуєш. Тому памʼятайте про це щоразу коли приймаєте рішення, яке підсилює країну або навпаки.

Яніна Соколова (фото: instagram.com/yanina_sokolova)

Лі Берлінська

День Незалежності зараз - щодня. Щоденне налаштування всередині. Бо це історія не одного дня.

Це шлях до права бути тим, ким ти хочеш бути. Свобода має бути базою для людства, свобода вибору - для цього ми тут. Свобода та людяність - це для мене День Незалежності.

Хочу побажати українцям Перемоги. Шанувати тих, хто виборював і продовжує виборювати наше право жити. А ще бажаю нам мудрості, наснаги та натхнення після Перемоги.

Лі Берлінська​​​​​​​ (фото надане акторкою)

Олексій Комаровський

Мені здається, незалежність - це взагалі не про один день. Це стан, коли ти сам вирішуєш, як тобі жити, що любити, що створювати і яким бачити своє майбутнє.

І, мабуть, парадокс у тому, що по-справжньому цінувати свободу ми починаємо саме тоді, коли хтось намагається її у нас забрати.

Але будь-яка держава живе ще й символами. Тому такий день має бути - день, коли всі ці сенси ніби концентруються в одній точці, і особливо відчувається, наскільки ми разом і наскільки для нас це важливо.

Тому до 24 серпня я ставлюся як до дуже важливого символічного дня. Але незалежність як стан і як цінність - це точно не один день на рік.

Олексій Комаровський (фото надане режисером)

Раніше 24 серпня було святом, а зараз для мене це більше день для роздумів. За ці роки ми дуже подорослішали як країна - іноді мені здається, набагато швидше, ніж хотілося б.

І сьогодні я значно менше думаю про саму дату і значно більше про ціну цієї дати - про людей, завдяки яким вона досі є і має сенс в нашому календарі.

Яна Моріс

Для мене День Незалежності завжди мав особливе значення. Якщо подивитися на історію України, наша незалежність ніколи не була чимось простим чи випадковим.

За право бути вільною державою Україна боролася протягом багатьох поколінь, і ця боротьба, на жаль, триває й сьогодні.

З початком повномасштабної війни моє сприйняття цього дня не змінилося докорінно, але стало значно гострішим і особистішим.

Те, про що ми знаємо з історії, сьогодні стало частиною нашої реальності.

Ми на власному досвіді відчуваємо, якою ціною виборюється право жити у своїй країні, говорити своєю мовою, зберігати свою культуру і самим визначати своє майбутнє.

Яна Моріс (фото надане акторкою)

Тому 24 серпня для мене насамперед про вдячність. Нашим військовим, завдяки яким Україна залишається незалежною, і всім людям, які щодня роблять свій внесок у те, щоб країна жила, працювала й розвивалася.

Цей день я не сприймаю як свято у звичному розумінні. Швидше як день, коли особливо сильно усвідомлюєш, хто ми, що маємо і за що продовжуємо боротися

ALINA FEELS

Для мене Незалежність - це відчуття абсолютного дому. Я українка з єврейським корінням, і саме тут, в Україні, я відчуваю себе максимально собою: вільною, почутою та справжньою.

Це найкраще місце на землі, де мої погляди й цінності знаходять відгук, де немає рамок і де хочеться творити, жити та втілювати найсміливіші ідеї.

Бути незалежною - це щодня обирати свою землю, де дихається легко й серце б'ється в унісон із людьми навколо.

ALINA FEELS (фото надане співачкою)

Дмитро Феліксов

Для мене День Незалежності зараз - це не стільки про святкування, скільки про відповідальність за країну, в якій ми живемо і яку будуємо.

Війна дуже змінила сприйняття цього дня. Незалежність перестала бути чимось само собою зрозумілим - тепер це те, що ми щодня захищаємо і розвиваємо.

І мені здається, що наша відповідальність - не лише вистояти, а й розвивати нашу культуру, бізнеси, створювати можливості для тих, хто працює і будує країну. Бо сильна Україна - це передусім сильні люди.

Дмитро Феліксов (фото надане підприємцем)

Цього року планую провести День Незалежності з близькими у Києві, а частину часу присвятити роботі.

Мені здається, найкраще відзначати незалежність саме так - продовжувати робити свою справу тут і зараз.