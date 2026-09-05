"Думав, що врятує світ". Іван Довженко про нову роль, зйомки з батьком і власні помилки
Вже 7 вересня о 20:00 канал ICTV2 покаже прем'єру детективу "ДВРЗ проти шпигуна" про нові пригоди двох дільничних-напарників Сергія Бондаря і Петра Дзюбу. Крім зірок проєкту - В'ячеслава Довженка та Віталія Іванченка - у мінісеріалі зіграв син В'ячеслава, Іван Довженко.
Як це - працювати на майданчику поруч із татом, якого знає і любить вся країна? Чи користується Іван його підказками або шукає власні рішення? Про все це читайте в матеріалі Wave RBC.UA.
На зйомках чула, як ваш персонаж каже головним героям: "Ну що, пенсія…". Він зухвалий…
Так, мій персонаж Антон Довгий - молодий офіцер, якого шеф відділку Юшков приводить на роботу і знайомить з головними героями Бондарем і Дзюбою. І Довгий копіює керівника, тому трохи зневажливо ставиться до "пенсіонерів" і водночас додає собі ваги. Одразу заявляє, що він тут ненадовго: має власні амбіції та плани, і трохи глузує над старшими колегами, називаючи їх "пенсією".
В нього є переваги перед Бондарем і Дзюбою чи лише амбіції?
Дещо він має, легко користується новітніми технологіями - зламує замки, телефони, ноутбуки, легко знаходить геолокацію, маючи мінімум інформації. Він сучасна людина, на відміну від олдскульних колег, які працюють відмичками. Мені дуже подобається цей конфлікт поколінь.
І що, правда на його боці?
Дуже швидко він потрапляє в халепу… Приходить такий крутий, думає, що врятує весь світ і ДВРЗ водночас, але сиплеться і стає смішним. Він розуміє: я щось накоїв, кудись потрапив.
Мені подобається цей розвиток і нелінійність персонажа. Дуже вдячний режисеру Тарасу Дударю за те, що він дав мені змогу зробити мого героя нешаблонним: так, він самовпевненим, але не тільки!
Він вдягне форму чи буде весь час у светрі?
Як стажер він буде весь час у своєму одязі. Йому так звично і подобається. Він залишається у своєму стилі, і ця деталь підкреслює ідею, що дільничним ще треба стати… А от чи він ним стане -питання (сміється).
Скажіть, що було найприємнішим і найскладнішим для вас у проєкті?
Кожна зміна для мене найскладніша (сміється). Але коли працюєш - це нормально, так і має бути. Ти не повинен розслаблятися, постійно працюєш і набираєшся досвіду.
А найприємніше - мої прекрасні колеги, з якими мені просто пощастило! Так, раніше я працював з В’ячеславом Довженком. Я вже знаю, як це. Якщо відчуваю, що мені щось важко, він підкаже, але дає можливість спочатку спробувати самому.
Ми відразу домовились, що я все маю спробувати сам і набити власні гулі. Чудово, коли вдається, але буває, що доводиться шукати. Буває, що В’ячеслав підказує.
На цьому проєкті в мене ще один класний колега - це Віталій Іванченко. У мене було багато сцен із ним, він допомагав, пояснював, типу: "Це ти прикольно зіграв, а давай спробуємо інакше". Класно, що тут і робота, і навчання. Розумію, що зелений в порівнянні з ними, але є можливість набратися досвіду.
А бувало таке, що ви бачите в тата в очах погляд типу: "Щось ти, синку, не так робиш"? Не схвалював якісь моменти?
Так, колись бувало, але не на цьому проєкті. Пам'ятаю, коли я ще вчився в університеті і були покази, він помічав нюанси й одразу казав: "Дивись", - і пояснював, як треба. А тут я відчуваю впевненість. Оту фразу, коли мій персонаж проходить повз дільничних і вигукує: "Пенсія!", я сам придумав. Вона доречна, і мені приємно.
Знаю, що ви вже знімалися з батьком у проєкті "Мавка. Справжній міф", також у вас є фільм "На драйві". Багато знімаєтесь?
Так, цей фільм про воєнний Харків і про молодь, яка шукає щось нове для себе і знаходить автомобілі. І "Мавка" стала цікавим досвідом. Добре, що є проєкти, але відчуваю, що мені багато чому треба навчитися. Вдячний, що в мене вірять, що до мене ставляться відповідально. Дуже хочеться виправдати ці очікування.