"Думав, що врятує світ". Іван Довженко про нову роль, зйомки з батьком і власні помилки

На зйомках чула, як ваш персонаж каже головним героям: "Ну що, пенсія…". Він зухвалий…

Так, мій персонаж Антон Довгий - молодий офіцер, якого шеф відділку Юшков приводить на роботу і знайомить з головними героями Бондарем і Дзюбою. І Довгий копіює керівника, тому трохи зневажливо ставиться до "пенсіонерів" і водночас додає собі ваги. Одразу заявляє, що він тут ненадовго: має власні амбіції та плани, і трохи глузує над старшими колегами, називаючи їх "пенсією".

В нього є переваги перед Бондарем і Дзюбою чи лише амбіції?

Дещо він має, легко користується новітніми технологіями - зламує замки, телефони, ноутбуки, легко знаходить геолокацію, маючи мінімум інформації. Він сучасна людина, на відміну від олдскульних колег, які працюють відмичками. Мені дуже подобається цей конфлікт поколінь.

Іван Довженко про роль у серіалі "ДВРЗ проти шпигуна" (фото надане представниками актора)​​​​​​​

І що, правда на його боці?

Дуже швидко він потрапляє в халепу… Приходить такий крутий, думає, що врятує весь світ і ДВРЗ водночас, але сиплеться і стає смішним. Він розуміє: я щось накоїв, кудись потрапив.

Мені подобається цей розвиток і нелінійність персонажа. Дуже вдячний режисеру Тарасу Дударю за те, що він дав мені змогу зробити мого героя нешаблонним: так, він самовпевненим, але не тільки!

Він вдягне форму чи буде весь час у светрі?

Як стажер він буде весь час у своєму одязі. Йому так звично і подобається. Він залишається у своєму стилі, і ця деталь підкреслює ідею, що дільничним ще треба стати… А от чи він ним стане -питання (сміється).

Іван Довженко з колегами (фото надане представниками актора)

Скажіть, що було найприємнішим і найскладнішим для вас у проєкті?

Кожна зміна для мене найскладніша (сміється). Але коли працюєш - це нормально, так і має бути. Ти не повинен розслаблятися, постійно працюєш і набираєшся досвіду.

А найприємніше - мої прекрасні колеги, з якими мені просто пощастило! Так, раніше я працював з В’ячеславом Довженком. Я вже знаю, як це. Якщо відчуваю, що мені щось важко, він підкаже, але дає можливість спочатку спробувати самому.

Ми відразу домовились, що я все маю спробувати сам і набити власні гулі. Чудово, коли вдається, але буває, що доводиться шукати. Буває, що В’ячеслав підказує.

На цьому проєкті в мене ще один класний колега - це Віталій Іванченко. У мене було багато сцен із ним, він допомагав, пояснював, типу: "Це ти прикольно зіграв, а давай спробуємо інакше". Класно, що тут і робота, і навчання. Розумію, що зелений в порівнянні з ними, але є можливість набратися досвіду.

Іван з татом та Іванченком (фото надане представниками актора)

А бувало таке, що ви бачите в тата в очах погляд типу: "Щось ти, синку, не так робиш"? Не схвалював якісь моменти?

Так, колись бувало, але не на цьому проєкті. Пам'ятаю, коли я ще вчився в університеті і були покази, він помічав нюанси й одразу казав: "Дивись", - і пояснював, як треба. А тут я відчуваю впевненість. Оту фразу, коли мій персонаж проходить повз дільничних і вигукує: "Пенсія!", я сам придумав. Вона доречна, і мені приємно.

Знаю, що ви вже знімалися з батьком у проєкті "Мавка. Справжній міф", також у вас є фільм "На драйві". Багато знімаєтесь?

Так, цей фільм про воєнний Харків і про молодь, яка шукає щось нове для себе і знаходить автомобілі. І "Мавка" стала цікавим досвідом. Добре, що є проєкти, але відчуваю, що мені багато чому треба навчитися. Вдячний, що в мене вірять, що до мене ставляться відповідально. Дуже хочеться виправдати ці очікування.

В'ячеслав Довженко з сином Іваном (фото надане представниками актора)