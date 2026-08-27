Аптечка, діаманти й прилад для сатурації: що Ніна Набока носить у своєму рюкзаку

Чому Ніна Набока носить рюкзак замість сумочки

Перше, що впадає в око, - розмір аксесуара. Акторка зізналася, що давно віддає перевагу саме рюкзакам.

"Так, я ношу рюкзаки, мені так сподобалось. Оце ношу замість сумок. І оце ж у мене третій рюкзак", - розповіла Набока.

Причина максимально практична - туди можна покласти все необхідне.

І речей у ньому справді виявилося чимало.

Косметичка, гребінець і велика аптечка

Серед перших речей Ніна показала косметичку та гребінець. Але найбільше місця займає аптечка, яку вона возить із собою постійно.

"Ну це велика така аптечка з собою. Тут все є. Тут от все. Це я кругом вожу з собою, щоб не трапилося, щоб все було наготові. І собі, і людям", - пояснила акторка.

Є у рюкзаку й дезодорант, а через спеку Набока особливо уважно стежить за самопочуттям.

"Тиск міряти. Я слідкую за собою, я себе люблю", - пожартувала вона.

Паспорт, гроші та "золото-брилянти"

Далі з рюкзака з'явилися гаманець і паспорт.

"Ношу гроші. Ну все, тут багато чого є в мене. Паспорт обов'язково", - зазначила зірка.

Але на цьому сюрпризи не закінчилися. Всередині великого рюкзака знайшлася ще одна сумочка.

У ній акторка зберігає окуляри та прикраси.

"Ага, золото-брилянти", - з усмішкою сказала вона.

На запитання, навіщо носить прикраси із собою, Ніна відповіла коротко: "Буває, що мені треба".

Навіщо акторці запасні окуляри

Окулярів у Набоки теж кілька.

"Це запасні, бо я окуляри гублю, ламаю, а без них не можу", - пояснила акторка.

Тож запасна пара для неї - не примха, а необхідність.

Навіть пульсоксиметр

Чи не найбільш несподіваною річчю став пульсоксиметр - невеликий прилад, який надягають на палець для вимірювання рівня насичення крові киснем.

Його Ніні колись привезла з Америки студентка.

"Моя студентка привезла, Діаночка, так сказати, журналістка. Вона мені подарувала", - пригадала Набока.

І якщо після всього цього здається, що рюкзак акторки має бути дуже важким, сама вона ставиться до цього з гумором.

"Кирпичі. Кирпичі ношу", - пожартувала Ніна.

Серед речей знайшовся і веєр - практичний аксесуар на спекотну погоду, який акторка також носить із собою.