Що відомо про фільм "12 побачень до Різдва"

У центрі сюжету - успішна власниця магазину Крістін Вокер (Люсі Гейл), яка присвятила майже весь свій час розвитку бізнесу і залишила особисте життя позаду.

За 12 тижнів до Різдва вона вирішує взяти участь у марафоні побачень і сподівається, що цей експеримент допоможе їй зустріти кохання.

Люсі Гейл у фільмі "12 побачень до Різдва" (кадр з фільму)

Режисером стрічки став Девід Ліппер, який також працював над сценарієм разом із Сетом Говардом. Крім того, він з'явиться у фільмі в невеликому камео.

Зйомки проходили у місті Клінтон, штат Міссісіпі. Для режисера ця локація вже стала знайомою - це четвертий фільм, який він знімав у цьому місті.

Робота над фільмом проходила в легкій та веселій атмосфері. Водночас через стислий графік Люсі доводилося протягом одного дня грати кілька зовсім різних побачень. Акторка швидко змінювала образи та настрій залежно від партнера й сцени.

Акторський склад та дата виходу

Окрім Гейл, глядачі зможуть побачити ще одне знайоме обличчя у фільмі. Друга головна роль дісталася Ієна Гардінгу, з яким акторка свого часу зіграла закохану пару у серіалі "Милі ошуканки". Тут він втілить колишнього однокласника Пітера Гранта.

Ієн Гардінг та Люсі Гейл (кадр з фільму)

В інтерв'ю актори жартували, що цього разу їхнє возз'єднання відбулося "правильно". Тепер вони грають однолітків у здоровій романтичній історії, а не 16-річну школярку та її вчителя.

У фільмі також знялися Пол Бен-Віктор та Пенелопа Енн Міллер.

Побачити Люсі та Ієна в новій зимовій комедії можна буде в кінотеатрах України з 31 грудня.