Захисники стали акторами дубляжу: в Україні покажуть драму "Роза" з особливими голосами

Ініціативу реалізували рух VETERANKA разом із кінокомпанією "Артхаус Трафік" та Baker Street Sound Studio за підтримки Goethe-Institut в Україні.

У центрі проєкту - прагнення зробити голос жінок у війську більш помітним, підкреслити їхню роль у захисті країни та говорити про стереотипи, з якими військовослужбовиці досі стикаються в суспільстві.

Перед роботою над фільмом усі учасники та учасниці пройшли практичні воркшопи з акторської майстерності, працювали над дикцією та отримували менторську підтримку від професійних акторів дубляжу.

Головну героїню Розу, яку у фільмі зіграла номінантка на "Оскар" Сандра Гюллер, українською озвучила начальниця пункту управління артилерійської розвідки ОАБр НГУ, режисерка та посестра руху VETERANKA Олена Апчел.

"Дублювати Сандру Гюллер - означало не просто знайти правильну інтонацію чи тембр. Треба було слухати людину, яка майже весь фільм живе на межі між тим, ким вона є, і тим, ким змушена здаватися. Мені особливо цінно, що це історія про жінку, яка після війни не хоче повертатися у світ, де для неї вже визначили єдине можливе місце. Вона обирає іншу ідентичність не як гру, а як спосіб залишитися собою", - зазначила Апчел.

За її словами, робота над образом змусила ще раз замислитися над тим, наскільки змінилося становище жінок за кілька століть і водночас скільки стереотипів та стигматизації залишаються актуальними й сьогодні.

Хто озвучив героїв "Рози"

Розу у виконанні Сандри Гюллер озвучила Олена Апчел - начальниця пункту управління артилерійської розвідки ОАБр НГУ, докторка філософії, кандидатка мистецтвознавства та режисерка.

Голос Сюзанні подарувала Катерина Біленко - капітан ЗСУ, ведуча та спеціальна кореспондентка військового медіа.

Ґаздиню озвучила Ярина Квасній - військовослужбовиця Першого окремого медичного батальйону ЗСУ та співачка, відома також як виконавиця пісні "Парова машина".

Ґазду озвучив Данило Хомутовський - військовослужбовець 1-го центру інформаційно-комунікаційної підтримки Сухопутних військ ЗСУ, доброволець медичного батальйону "Госпітальєри" та диктор.

До роботи над картиною долучився і ветеран 49-го ОМБ "Карпатська Січ", учасник "Ігор Нескорених" та письменник Олександр Будько "Терен". Він озвучив судового пристава.

Постер героїв озвучки фільму "Роза"

Служниця заговорила голосом Олени Смолярчук, реєстраторки медичної роти, а оповідачка - голосом військової та музикантки Ірини Мирончук.

Суддю озвучив Олег Шульга - військовослужбовець 13-ї бригади НГУ "Хартія", ветеран АТО та актор театру і кіно.

До акторського складу дубляжу також увійшли ветеран Сергій Колос, ветеран і актор Володимир Міненко, оператор ЗРК та актор дубляжу Максим Попович, а також ведучий Radio ROKS і військовослужбовець Ілля Ярема.

Постер героїв озвучки фільму "Роза"

Про що фільм "Роза"

Стрічка стала результатом багаторічного дослідження режисера Маркуса Шляйнцера та його співсценариста Александра Брома.

Автори вивчали архівні документи та художні твори про жінок, які у Європі XVI-XVII століть видавали себе за чоловіків і ставали воїнами.

Події "Рози" розгортаються у XVII столітті на тлі Тридцятилітньої війни.

У віддаленому селі з'являється загадковий солдат, який представляється спадкоємцем занедбаного маєтку.

Однак за чоловічим одягом ховається жінка на ім'я Роза, готова ризикувати заради власної свободи та можливості самостійно визначати своє життя.

Головну роль виконала Сандра Гюллер, відома за фільмами "Анатомія падіння" та "Зона інтересу".

Стрічка вже отримала "Срібного ведмедя" за найкращу головну роль на Берлінале-2026 та премію Томаса Плуха за найкращий сценарій на фестивалі австрійського кіно Diagonale-2026.

Кадр з фільму "Роза"

The Hollywood Reporter назвав картину "майстерним фільмом".

Спеціальні покази фільму та Q&A-сесії за участю акторок дубляжу, військових, ветеранок і ветеранів відбудуться 17 вересня у межах фестивалю ГОГОЛЬФЕСТ 2026.

Ще один спеціальний показ запланований на 20 вересня у київському кінотеатрі "Жовтень".

Інформацію про наступні сеанси організатори обіцяють публікувати на сторінках руху VETERANKA та кінокомпанії "Артхаус Трафік".

Рух VETERANKA працює з 2018 року та об'єднує понад 3000 чинних військовослужбовиць, ветеранок і волонтерок.

Організація займається захистом прав жінок у війську, адвокацією змін у законодавстві та допомогою підрозділам ЗСУ і Національної гвардії.