YAKTAK вперше виступить у Палаці спорту: коли відбудеться концерт і чим здивує співак

Головий задум концерту

За задумом виконавця, майбутній концерт буде не просто можливістю почути наживо улюблені композиції, а й нагодою для слухачів розділити з ним емоції та переживання, які супроводжують здійснення великої мрії.

У програмі прозвучать найвідоміші пісні YAKTAK, серед яких "Уночі", "Люди", "Ендорфін" та інші композиції, що стали впізнаваними серед його шанувальників. Водночас знайомі треки отримають нове звучання завдяки оновленим аранжуванням і живому виконанню.

YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_officia)

Для шоу також готують масштабне сценічне оформлення, несподівані появи спеціальних гостей та інші сюрпризи. Організатори обіцяють вечір, у якому поєднаються музика, візуальні ефекти та атмосфера великого спільного переживання.

Це давня мрія YAKTAK

Сам YAKTAK зізнається, що виступ на такій сцені був однією з його давніх мрій. Тепер артист планує втілити її в життя разом із шанувальниками, які стежили за його творчим шляхом.

"Усе починається з мрії. Раніше я багато уявляв, як співатиму свої пісні в залі масштабу Палацу спорту. Тепер маю намір зробити це 17 квітня 2027 року. Хочу, щоб на цьому концерті люди відпустили всі свої емоції, щоб проспівали, прокричали й прожили цей вечір на повну. Я вірю, що це так треба нам усім зараз", - поділився артист.

Афіша концерту (фото: спесслужба співака)

Концерт "До своїх мрій напролом" має стати для YAKTAK важливою частиною творчості, а для його аудиторії - можливістю разом із виконавцем пережити вечір, у якому особисті мрії та музика об’єднаються в одну історію.

Як співак здобув популярність

YAKTAK (справжнє ім’я - Ярослав Карпук) почав привертати увагу української аудиторії ще в дитинстві. Ширша популярність прийшла до нього після участі в телевізійних музичних проєктах.

Зокрема, у 2019 році він став суперфіналістом вокального шоу "Голос. Діти", де продемонстрував сильний вокал і сценічну впевненість.

Новий етап у творчості артиста розпочався у 2022 році, коли він почав випускати музику під псевдонімом YAKTAK. Співак швидко знайшов власне звучання, поєднавши попмузику з елементами хіп-хопу та мелодійними мотивами.

Важливу роль у його кар’єрі відіграли й спільні роботи з іншими українськими виконавцями. Вони допомогли розширити слухацьку аудиторію та закріпити впізнаваність музиканта.

Поступово популярність у цифровому просторі переросла в масштабні концерти.