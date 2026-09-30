"Я повернувся". Арнольд Шварценеггер став Санта-Клаусом у новій різдвяній комедії

Що відомо про фільм "The Man with the Bag"

За сюжетом герой Шварценеггера опиняється у складній ситуації напередодні Різдва. Одна з його помічниць, яку зіграла Аквафіна, викрадає чарівний мішок Санти.

Щоб повернути головний різдвяний атрибут і врятувати свято, Санта звертається по допомогу до колишнього злодія Вінса. Його роль виконав Алан Рітчсон.

Цікаво, що "The Man with the Bag" стане першою спільною екранною роботою Шварценеггера та Рітчсона. Попри їхній досвід в екшен-фільмах, цього разу актори опинилися в центрі легкої святкової історії.



Хто ще зіграв у фільмі та коли прем'єра

У стрічці також знялися Лайза Коші, Кайл Муні, Кен Джонг, Джейн Краковскі, Майкл Сіріл Крейтон, Едріан Мартінес, Роджер Барт та інші.

Прем’єра комедії запланована 2 грудня 2026 року на Prime Video.

Нагадаємо, для Шварценеггера це не перша різдвяна комедія. У 1996 році він зіграв головну роль у фільмі "Подарунок на Різдво", а тепер, через 30 років, повертається до святкового жанру в образі Санта-Клауса.