Вражаючий горор від A24: чому варто побачити "Ідеальну зброю" на великому екрані

Від класичних слешерів до олдскульного бойовика

"Ідеальна зброя" не обмежується одним жанром: тут екшен зустрічається зі слешером, sci-fi та горором. Три експериментальні суперсолдати вириваються із секретної лабораторії та починають полювання на всіх, хто опиняється на їхньому шляху.

Вінґард свідомо повертається до кіно 80-х, яке сформувало його власний смак. Серед головних орієнтирів режисера - "Термінатор" і "Чужі", а самих суперсолдатів він задумував як поєднання військової машини та слешерного монстра.



Адріа Архона у режимі Сари Коннор

У центрі історії - Селеста, колишня військова снайперка та мати, яка живе у віддаленому трейлерному парку. Вона давно залишила минуле позаду, але після появи трьох майже невразливих суперсолдатів змушена знову скористатися навичками, які колись допомагали їй виживати.

Для Адріа це був принципово новий виклик. За словами акторки, для ролі довелося тренуватися по дві-три години на день та сидіти на "божевільній" дієті.

"Це було надзвичайно важко фізично. Пити каву - це єдине, що тримало мене на ногах. Але найскладнішим було опанувати роботу з важким озброєнням поруч із дитиною. Якщо я мала справу з 20-фунтовою металевою бензопилою чи снайперською гвинтівкою, коли моя екранна донька була поруч у кімнаті, я постійно думала лише про те, як розчистити простір і переконатися, що вона в безпеці", - розповіла вона.

Адріа Архона (кадр з фільму)

Екшен, який не дає видихнути

У свіжих міжнародних рецензіях фільм описують як "lean, loud" жанровий екшен - короткий, гучний і позбавлений зайвого баласту. Тут немає відчуття, що дія постійно зупиняється заради довгих пояснень: стрілянина, переслідування, бійки, вибухи та нові небезпечні зустрічі змінюють одне одного.

Саме тому фільм працює як атракціон, який дивишся на одному диханні. А великий екран лише підсилює цей ефект: дія не просто відбувається, а буквально заповнює кадр.

Суперсолдати, від яких краще не відводити погляд

Бійці - не просто чергові лиходії. Вони майже не відчувають болю, витримують кулі та невпинно рухаються до своєї цілі. Вінґард називає їх своїми "G.I. Joes from Hell" і свідомо створює як сучасну версію невблаганних монстрів із класичних хорорів.

Головного з них - М'ясника - грає Алекс Перейра, чемпіон UFC, для якого "Ідеальна зброя" стала першою великою роллю в кіно. Його фізичність тут працює краще за будь-які пояснення.

І саме в кінотеатрі масштаб цих персонажів працює на повну - особливо коли вони з'являються в одному кадрі з героїнею, яка має зупинити їх фактично самотужки.

Кадри з фільму "Ідеальна зброя"

Новий виклик для A24

A24 давно асоціюється з авторським кіно, нестандартними жанровими експериментами та фільмами, які не бояться ризикувати. Цього разу студія бере чистий жанровий атракціон - горор, екшен, sci-fi та слешер - і дозволяє Вінґарду довести його до максимальної концентрації.

У результаті маємо не типовий студійний бойовик, а A24-версію екшену - стилізовану, криваву, непередбачувану й достатньо сміливу, щоб не вкладатися в один жанр.

Коли у кадрі з'являються три невблаганні суперсолдати, Адріа Архона переходить у режим Сари Коннор, а режисер вмикає синтезатори в дусі 80-х - маленький екран не дає цьому достатнього масштабу. Саме тому "Ідеальну зброю" варто дивитися на великому екрані з гучним звуком і разом із залом. У кіно з 3 вересня!