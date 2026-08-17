Вийшов український трейлер південнокорейського екшена "Надія": коли прем'єра

Про що фільм "Надія"

Події розгортаються у віддаленому селі Гоуп Гарбор неподалік від демілітаризованої зони. Керівник місцевої поліцейської дільниці Бом-сок отримує тривожні повідомлення про появу тигра.

Тим часом село опиняється відрізаним від зовнішнього світу через лісові пожежі. Коли серед мешканців починається паніка, Бом-сок разом із офіцеркою Сон-е намагається захистити людей.

Однак полювання на дикого звіра швидко виходить з-під контролю. Те, що спочатку здається нападом тварини, перетворюється на подію глобального масштабу. Мешканці стикаються з прибульцями, а невідомі істоти становлять загрозу для всього людства.



Акторський склад та команда

Одну з головних ролей у фільмі виконала Хойон - зірка хіта Netflix "Гра в кальмара" та відома південнокорейська модель. У новій стрічці вона зіграла місцеву поліцейську, яка опиняється в центрі боротьби з невідомою загрозою.

Разом із Хойон у фільмі знялися Хван Чон Мін, Чо Ін Сон, Майкл Фассбендер, Алісія Вікандер, Тейлор Рассел та Кемерон Бріттон.

Режисером стрічки став На Хон Джін, відомий за роботами "Переслідувач", "Жовте море" та "Крик". Його фільми поєднують трилер, кримінальну драму, містичні елементи та авторський підхід до оповіді.

"Надія" стала його четвертим повнометражним фільмом. Стрічка потрапила до основного конкурсу 79-го Каннського кінофестивалю.

"Цей сюжет про те, що всі трагедії світу народжуються з непорозумінь", - зазначив він.

Кадри з фільму "Надія"

Як створювали світ "Надії" та коли прем'єра

Для створення вигаданого містечка Гоуп Гарбор творці реконструювали реальне село в Південній Кореї, збудувавши масштабні декорації з вулицями, магазинами та площею.

Зйомки також проходили в національному парку Ретезат у Румунії, на острові Чеджу та в Хапчхоні, а ставка на реальні локації замість надмірного CGI допомогла створити більш переконливий світ фільму.

На Хон Джін вперше створює істот-інопланетян не як антагоністів, а як повноцінних персонажів. Дизайн створювався протягом майже семи років за участі міжнародних спеціалістів.

Фільм поєднує поєднує наукову фантастику, екшен, трилерну напругу та несподівані елементи гумору.

Переглянути стрічку українські глядачі зможуть уже з 3 вересня у форматі IMAX і з 10 вересня 2026 року в усіх кінотеатрах країни.

Коли вийде стрічка "Надія" (фото: Green Light Films)​​​​​​​