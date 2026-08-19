На війні загинув український музикант Віталій Капранов

На російсько-українській війні загинув 28-річний український музикант, барабанщик гурту "Квіткіс" Віталій Капранов.

Про трагічну звістку київський колектив повідомив у Instagram 18 серпня.

“Віталік загинув… Важко це писати. І неможливо усвідомити. Дуже болюча і невимовна втрата для всіх нас. Хто знає Віталіка – підтвердить, що це найсвітліша, найпозитивніша, найщиріша людина, сповнена креативності, цікавих ідей і жаги до всього чого тільки можна”, – йдеться у дописі.

Учасники гурту зазначають, що “ніколи не зможуть сказати про Віталія у минулому часі”.

“Будь ласка, памʼятайте його. І любіть його. Він всіх вас любив. І помоліться за нього своїм богам. Вєталь, ти назавжди з нами. До зустрічі, друже. Брате… А поки – відпочинь від цього всього…” – додали у квіткіс.

Про загибель Віталія повідомив також і його брат - музикант Левко Капранов.

“Загинув мій старший брат Віталік. Я пишу це з величезним болем у серці та з порожнечею всередині. Він був кращим за всіх нас. Він завжди був для мене прикладом і найближчою людиною. Немає слів, щоб передати наскільки нам всім його не вистачатиме. Дякую тобі за все. Я тебе люблю і завжди любитиму”, – написав Левко у Instagram.

Також на загибель музиканта відреагувала відома волонтерка Віточка Зварич.

“Сумно за людей, які не знали Вєталя. Ця буря позитиву, енергії, неочікуваності та жартів не лишала байдужою нікого. Ця буря так багато зробила! І скільки б усього ще могла зробити, та, на жаль, не судилося. Найкращий наш барабанщик. Такого більше не було і ніколи не буде. Памʼятайте про нього, розповідайте про нього, згадуйте історії з ним не лише у розмовах на кухні, він заслуговує продовжувати жити у памʼяті людей”, – написала вона у Instagram.

“Ми з Віталіком за кілька тижнів до його загибелі домовлялися відкрити збір на потреби його підрозділу. І як тільки офіційно стартанули його – я дізналася, що ти безвісти зниклий. А вже за день цей статус змінився. Ми так сподівались, що ти вижив. Ніколи не думала, шо якийсь із моїх зборів стане посмертним. Та війна безжальна”, – додала Віта.