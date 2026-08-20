Війна, гедонізм та плани на майбутнє. Альона Гудкова підвела підсумки “Вирію”

Етно-електронний фестиваль “Вирій. Простонеба” став однією з найяскравіших культурних подій літа 2026, зібрав тисячі людей та десятки українських зірок, які приємно провели час, послухали музику та похизувались модними та незвичними луками. Тепер, коли фестиваль закінчився, настав час підбивати підсумки: які були виклики, скільки вдалося задонатити та чи доречні такі події під час війни.

Підсумки “Вирію”

Організаторка фестивалю “Вирій. Простонеба” Альона Гудкова опублікувала в своєму Instagram підбірку фото та відео, які підсумовують подію і розповіла про свої відчуття та враження.

Вона зазначила, що це був спільний творчий доробок багатьох команд, які на декілька місяців об'єдналися задля однієї мети. Цьогорічний фестиваль відбувся вже вдруге і Альона вірить, що це початок чогось більшого.

“"Вирій" народжується нелегко, минулий рік приніс нам великі виклики, які ми відчуваємо на собі досі і до яких були готові і в цьому році. Але коли обираєш шлях серцем і робиш свою справу за покликанням, трапляється різне – іноді складніше, іноді легше, але будь-що сприймаєш як досвід і неминуче робиш крок у Вирій - він кличе летіти вперед”, – сказала Гудкова.

Фінансові підсумки

Також вона поділилась фінансовими підсумками – цього року “Вирій” вийшов в плюс. Завдяки високій відвідуваності, команді вдалося закрити залишок минулорічного боргу, сплатити 6,2 млн грн податків та задонатити на підтримку сил оборони України. На донати спрямували весь остаточний прибуток – 2 254 104 гривні, гроші пішли на збір "Дронопад" від благодійного фонду "Повернись живим".

“Чи є місце гедонізму в стані війни? Запозичу слова військового товариша: має бути гедонізм здорової людини, якщо вже є можливість його сповідувати. Віддано робиш те, що любиш, генеруєш щось корисне назовні, творчо і конструктивно впливаєш своєю працею, продовжуєш хай би там як”, – зазначила організаторка “Вирію”.

Насамкінець Альона анонсувала “Вирій.Простонеба”-2027.