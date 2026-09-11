Виставка “Той день” переїжджає з Києва через безпекову ситуацію

Рекорд відвідуваності

Наразі робота виставки припиняється під час повітряної тривоги, відвідувачі залишають простір та проходять в укриття. За таких обставин, виставка працює лише до двох годин на день.

Водночас, напередодні був поставлений рекорд відвідуваності – у вихідні, коли в Києві не було повітряних тривог, “Той день” відвідали понад 11 тис. людей. Це перевищило усі попередні показники команди Ukraine WOW.

“Ці два дні показали, яким міг би бути “Той день” без вимушених перерв: тисячі людей приходили б сюди родинами, з дітьми та друзями. Працювати під час повітряної тривоги ми не можемо, щоб не наражати відвідувачів і нашу команду на небезпеку. Ми перенесли частину інтерактивів в укриття біля ангара, але це не можна порівняти з повноцінним досвідом. Тож ми вирішили розглянути локації в інших містах України та різні формати експонування. Сподіваємося скоро “Той день” знову відчинить свої двері”, — говорять співзасновниці Ukraine WOW Ярослава Гресь та Юлія Соловей.

Ярослава Гресь та Юлія Соловей, співзасновниці ГО Ukraine WOW (фото надане організаторами)

Що відомо про виставку

Інтерактивна виставка “Той день” відкрилась у Києві до 35-ї річниці Незалежності України. Вона пропонує відвідувачам буквально зануритися в події 24 серпня 1991 року та поміркувати про майбутнє країни. Експозиція складається з трьох тематичних блоків — “Вибір”, “Що нас визначає” та “Мрія” — і поєднує історичні артефакти з десятками сучасних інтерактивних інсталяцій.

Серед експонатів — прапор, який 24 серпня 1991 року внесли до Верховної Ради, а також символи влади Президента України. Відвідувачі можуть підняти український прапор над куполом Верховної Ради, за допомогою VR-окулярів опинитися в сесійній залі парламенту та кабінеті Президента, а також побачити зоряне небо над Києвом таким, яким воно було в день проголошення Незалежності.

На цих вихідних остання можливість відвідати виставку в Києві (фото надане організаторами)

Інтерактивна частина виставки дозволяє також спробувати себе у ролі телеведучого чи радіоведучого, записавши власний випуск новин у теле- та радіостудії, заспівати в караоке-вагоні, здійснити віртуальний політ над Канівським водосховищем і прогулятися вишневим садом. Завершити подорож можна, залишивши власну мрію про майбутнє України у символічній “хмарі мрій”.

Виставку “Той день” створила громадська організація Ukraine WOW за підтримки Президента України у партнерстві з Міністерством культури України та АТ “Укрзалізниця”.