Відомий історик і блогер зникає з ефірів через важку хворобу

Ефірів на каналі тимчасово не буде

За його словами, найближчим часом нових випусків на його каналах не буде.

"Протягом місяця, а може трохи і більше, відео на каналах виходити не буде. Знаходжусь в Німеччині, в передмісті Берліна, на лікуванні", - написав блогер.

За наявною інформацією, історик уже майже десять років лікується від онкологічного захворювання. Після чергового курсу хіміотерапії його самопочуття погіршилося, через що Дрібниці знадобилося подальше лікування за кордоном.

Раніше для історика організували збір коштів на лікування в Німеччині. Необхідну суму вдалося зібрати досить швидко. Після цього Дрібниця кілька разів звертався до підписників із проханням більше не переказувати йому гроші.

Віталій Дрібниця (фото: wikipedia.org)

Хто такий Віталій Дрібниця

Віталій Дрібниця - український історик, педагог і блогер із Білої Церкви. Він має історичну освіту, викладав у Білоцерківському гуманітарно-педагогічному коледжі та був співавтором шкільних підручників з історії України.

Широку популярність Дрібниця здобув як автор YouTube-каналу "Vox Veritatis" ("Голос правди"). Із 2021 року він записує розмови з росіянами у відеочатах.

Після початку повномасштабного вторгнення його канал став особливо популярним і нині має майже 600 тисяч підписників.

Наразі Віталій Дрібниця взяв паузу в роботі через лікування. Коли саме він планує повернутися до регулярних ефірів і відео, історик не уточнив.