Віденський бал повертається до Львова: де відбудеться Charity Viennese Ball 2026

Що відомо про подію

Львів має давню історію бальної культури. Від XVIII століття тут проводили великі танцювальні вечори, а у XIX столітті бали стали невіддільною частиною культурного та світського життя міста. У львівських залах зустрічалися представники шляхти та інтелігенції, митці, політики й представники різних культур.

Тепер ця традиція отримує сучасне продовження.

Charity Viennese Ball уже багато років розвиває в Україні формат Віденського балу, поєднуючи європейську культурну спадщину із благодійною місією. Захід проходить за підтримки та під патронатом Посольства Австрії в Україні.

Організаторки Charity Viennese Ball в Україні - співзасновниці бізнес-клубу The One in a Million Лідія Філатова та Світлана Третякова.

Цьогоріч особлива локація Emily Resort перетвориться на головний бальний майданчик події.

Вибір Львова та нової локації є символічним: бал повертається до міста з глибоким історичним корінням бальної культури.

Charity Viennese Ball (фото надане організаторами)

Головний колір балу

Особливим кольором цьогорічного балу стане сапфіровий - насичений глибокий синій відтінок, що символізує елегантність, глибину та витончену красу.

Хореографічну частину Charity Viennese Ball традиційно очолить Макс Леонов, переможець проєкту "Танці з зірками". Уже четвертий рік поспіль він готує пари та дебютантів до Віденського балу, працюючи над постановками й танцювальною підготовкою учасників.

За традицією, урочисте відкриття вечора належатиме дебютантам. Їхній перший вихід на паркет стане символічним початком балу та однією з головних подій вечора.

Однак Charity Viennese Ball - це не лише про танці та світську атмосферу. Подія має конкретну благодійну мету - підтримати людей, які проходять складний шлях відновлення.

Таким чином, європейська бальна традиція у Львові поєднається з мистецтвом, культурою, елегантністю, сильним ком’юніті та благодійністю.

Charity Viennese Ball 2026 відбудеться 27 листопада в Emily Resort у Винниках, Львівська область. Придбати квиток на бал можна на сайті.