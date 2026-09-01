Від воєнної документалістики до фестивальних сенсацій: що дивитися на ОМКФ-2026

"Ведмідь-бешкетник"

Документальний фільм Ґабріели Осіо Ванден і Джека Вейсмана показує світ із перспективи полярного ведмедя.

Його звичний шлях перетинають туристичні автобуси, мисливці, камери спостереження та працівники природоохоронних служб.

Це не традиційне кіно про дику природу, а історія про територію, яку люди вважають своєю. Стрічка отримала Гран-прі Sundance 2026 і має всі шанси стати одним із найсильніших візуальних вражень фестивалю.

Показ: 2 вересня о 10:30, кінотеатр "Жовтень".

"Невдячні створіння"

Сонячні канікули на Адріатиці швидко перетворюються на випробування для родини. Батько намагається зблизитися з дітьми, а його 17-річна донька бореться з розладом харчової поведінки та закохується у хлопця, якого підозрюють у вбивстві.

Фільм Ольмо Омерзу поєднує сімейну драму, історію дорослішання та кримінальну інтригу. Прем’єра стрічки відбулася в основному конкурсі кінофестивалю в Сан-Себастьяні.

Покази: 2 вересня о 13:00 та 3 вересня о 14:45, кінотеатр "Жовтень".

"Брат"

Чотирнадцятирічний Давид змушений надто рано стати дорослим: він піклується про молодшого брата і намагається захистити родину від наслідків токсичного минулого. Ситуація змінюється після появи чоловіка, якому хлопець починає довіряти.

Це жорстка соціальна драма про дітей, які перебирають на себе обов’язки дорослих. Фільм тримається не лише на конфлікті, а й на постійному запитанні: чи здатна довіра врятувати родину, в якій насильство вже стало нормою?

Покази: 2 вересня о 15:45 та 3 вересня о 17:30, кінотеатр "Жовтень".

Кадр з фільму "Брат"

"Generation 2014"

Євген Тітаренко протягом десяти років документував життя шістьох добровольців медичного батальйону "Госпітальєри". Частина героїв після початку повномасштабного вторгнення знову повернулася на фронт.

Головна цінність проєкту - тривалість спостереження. Це не реконструкція подій і не погляд на війну з безпечної відстані, а живий архів людей, чиї молодість, вибір і майбутнє назавжди змінив 2014 рік.

Показ: 2 вересня о 20:15, кінотеатр "Жовтень".

"Бляшаний замок"

Подружжя О’Рейлі та їхні десятеро дітей живуть у старому трейлері на узбіччі й намагаються зберегти свій кочовий спосіб життя. Проте над родиною постійно нависає загроза виселення.

Александр Мерфі знімав героїв протягом п’яти років, тому замість поверхової історії про бідність створив близький портрет великої родини. Стрічка отримала спеціальну відзнаку журі Golden Eye на Каннському кінофестивалі 2026 року.

Показ: 3 вересня об 11:00, кінотеатр "Жовтень".

"За перемогу!"

У своїй новій антиутопії Валентин Васянович говорить не про саму війну, а про те, що може настати після неї. Головний герой - режисер, який не знаходить для себе місця в повоєнній Україні, тоді як його дружина і донька не хочуть повертатися з Відня.

Це незручна розмова про перемогу без гарантованого щасливого фіналу: роз’єднані сім’ї, зруйноване культурне середовище та людей, які мають заново зрозуміти, заради чого жити. Раніше фільм отримав приз конкурсної програми Platform на кінофестивалі в Торонто.

Покази: 3 вересня о 19:30 та 4 вересня о 10:00, кінотеатр "Жовтень".

"ЄвроКривбас"

Документальна стрічка Марини Ткачук та Анни Паленчук досліджує європейське минуле Дніпра, Кривого Рогу та Кам’янського. Авторки показують, яку роль у розвитку регіону відіграли інженери й підприємці з Бельгії, Франції, Великої Британії, Німеччини та Польщі.

Фільм руйнує звичне уявлення про промисловий схід України як винятково радянський проєкт. Архіви, свідчення експертів і нащадків переселенців повертають регіону значно складнішу та цікавішу історію.

Показ: 3 вересня о 20:00, кінотеатр "Оскар" у ТРЦ Gulliver.

Кадр з фільму "ЄвроКривбас"

"Мир для Ніни"

Героїня документальної стрічки Жанни Довгич - мати Ігоря Брановицького, одного з останніх захисників Донецького аеропорту. У 2015 році українського військового закатували та вбили російські найманці після потрапляння в полон.

Ніна зустрічається зі свідками та побратимами сина, відновлює його останні години й домагається покарання винних. Фільм перетворює особисту трагедію на розповідь про пам’ять, докази та довгий шлях до справедливості.

Показ: 4 вересня о 13:00, кінотеатр "Жовтень".

Кадр з фільму "Мир для Ніни"