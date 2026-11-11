"Вам лист" повертається: культову романтичну комедію знімуть по-новому

Що відомо

Режисером стрічки стане Джейсон Орлі, відомий за романтичною комедією "Я хочу тебе повернути" (I Want You Back) та фільмом "Великий підліток" (Big Time Adolescence).

Він також працює над сценарієм на основі попередньої версії, написаної Деборою Каплан і Гаррі Елфонтом.

За попередньою інформацією, новий фільм розповідатиме іншу історію, а не буде дослівним ремейком оригіналу. Подробиці сюжету поки тримають у таємниці.

До роботи над проєктом також долучаться продюсери Ніл Моріц і Таня Ландау, які працювали над першою стрічкою.

"Вам лист" (You've Got Mail) 1998 року (фото: кадр з фільму)

Коли вперше вийшов фільм

Оригінальний фільм "Вам лист" вийшов на екрани у 1998 році. Режисеркою та співавторкою сценарію була Нора Ефрон, а головні ролі виконали Том Генкс і Мег Раян.

Актори зіграли Джо Фокса та Кетлін Келлі - власників книгарень, які конкурують між собою в реальному житті, але водночас закохуються одне в одного через анонімне листування електронною поштою. Герої навіть не здогадуються, хто ховається за їхніми повідомленнями.

"Вам лист" (You've Got Mail) 1998 року (фото: кадр з фільму)

Стрічка також об'єднала на екрані Грега Кіннера, Паркер Поузі, Дейва Шапелла та інших акторів. Фільм став одним із найуспішніших у кар'єрі Нори Ефрон, зібравши понад 250 мільйонів доларів у світовому прокаті.

Цікаво, що сама історія "Вам лист" не була цілком оригінальною: фільм створили за мотивами угорської п'єси Міклоша Ласло "Парфумерія", яка раніше надихнула стрічку "Крамниця за рогом" (The Shop Around the Corner) 1940 року.

Дата прем'єри нової версії та імена акторів, які виконають головні ролі, поки не оголошені.