Українська вишивка на тайському шовку: Оксана Полонець представила сукню на виставці в Бангкоку

Як виглядає сукня Оксани Полонець

Образ "Спадок" дизайнерка присвятила українській культурній спадщині, силі роду та зв'язку між поколіннями. Його центральним символом стало Дерево роду, яке в українській традиції уособлює життя і пам'ять про предків.

Чорний шовк символізує українську землю, а мереживна вишивка - світло й надію на майбутнє. Дизайнерка поєднала тайський шовк із натуральними тканинами українського виробництва з льону й конопель. Усі елементи оздоблені традиційною українською вишивкою-мережкою.

Вбрання складається з трьох частин - білої нижньої сукні, накидки з чорного шовку та пояса-рушника. Нижню частину прикрасили ажурною мережкою та кольоровими смужками, натхненними українськими вишитими сорочками.

Накидка переосмислює традиційну українську керсетку - її оздобили вишивкою як зовні, так і зсередини. Пояс-рушник прикрасили Деревами роду з червоними акцентами.

"Сьогодні наша країна боронить не лише територію й людей, а й свою культуру та ідентичність. Ми маємо про себе заявляти мовою мистецтва, музики та дизайну, розповідати світові, що ми є Україна - держава зі своєю автентичною та багатогранною культурою", - зазначила Полонець.

Чому для образу обрали чорний тайський шовк

Виставка Amazing Thailand Global Thai Silk Exhibition проходить у Бангкоку з 11 до 18 жовтня 2026 року. У ній беруть участь дизайнери з понад 100 країн, які створюють авторські композиції з тайського шовку, переосмислюючи культурні традиції своїх держав.

Учасники отримали по п'ять метрів чорного шовку ручної роботи. У Таїланді цей колір пов'язаний із жалобою. За умовами проєкту, половину образу потрібно було створити саме з цього матеріалу, а решту - з місцевих тканин з використанням культурних елементів своєї країни.

Сукню "Спадок" представили на виставці в Таїланді (фото: представники дизайнерки)

Як створювали українське вбрання для виставки

Над образом працювала команда з десяти людей, до якої увійшли конструктори, дизайнерка з вишивки, кравчині, вишивальниці та менеджери виробництва.

На створення учасникам відвели три-чотири тижні. Однак через логістичні труднощі в Україні команда Полонець мала лише тиждень, щоб завершити роботу та вчасно відправити костюм до Бангкока.

"Завдяки згуртованій роботі команди ми зробили майже неможливе - створили ексклюзивний образ всього за 5 робочих днів", - поділилася дизайнерка.

Робочий процес ускладнювали російські обстріли та перебої з електрикою, які впливали на доступ до майстерні й логістику. Щоб вбрання вчасно прибуло до Таїланду, його відправили завчасно.

Ексіз сукні "Спадок" (фото: представники дизайнерки)

Що буде з образом після виставки

Після завершення виставки авторський образ залишиться в Таїланді. Далі його можуть передати до музею, пов'язаного з королівською родиною.

Оксана Полонець також планує розвивати мотиви "Спадку" в майбутніх капсульних колекціях. Для неї це вже друга участь у подібному міжнародному проєкті.

У 2018 році на запрошення Посольства України в Таїланді вона представила колекцію з тайського шовку. Тоді Україна вперше долучилася до цього заходу.

Бренд POLONETS спеціалізується на авторському вбранні в національному стилі. У своїй роботі дизайнерка досліджує автентичні орнаменти різних регіонів України та адаптує традиційні мотиви до сучасної моди.

Також її роботи представляли на міжнародних дипломатичних і благодійних заходах у країнах Європи, Азії та Північної Америки.