Де продаватимуть перші книжки BOOKSETTER

Ексклюзивним дистриб'ютором перших видань стане "Книгарня Є". Їх можна буде придбати в магазинах мережі та на її сайті.

Дебютний роман представить Людмила Барбір, ведуча "Сніданку з 1+1" на телеканалі "1+1 Україна", акторка й лекторка 1+1 media school.

Назву книжки команда планує оголосити найближчими днями. Передзамовлення відкриють незабаром.

Барбір стане першою амбасадоркою BOOKSETTER. У межах програми для кожної перекладної книжки обиратимуть представника серед українських публічних особистостей, який знайомитиме читачів із виданням.

1+1 media залучатиме свої телевізійні й цифрові платформи та ресурси партнерів. Видавництво планує запускати спецпроєкти, партнерські інтеграції й колаборації, щоб більше людей дізнавалися про нові книжки та авторів.

За словами генерального директора 1+1 media Ярослава Пахольчука, команда почала працювати над BOOKSETTER ще до того, як російські атаки на українські друкарні, видавництва й книжкові склади набули нинішніх масштабів.

В Україні запускається нове видавництво за партнерської підтримки 1+1 media (фото надане BOOKSETTER)

Під час підготовки проєкту команда зважувала ризики й розглядала різні сценарії запуску.

"Але зрештою дійшли висновку: відкладати далі означало б відмовлятися від того, що сьогодні особливо важливо підтримувати й розвивати. Для нас видавництво є продовженням послідовної роботи з популяризації української мови, культури та читання", - сказав Пахольчук.

Хто працює над видавництвом

За бізнес-напрям BOOKSETTER відповідає Олександр Ремезовський, який має досвід запуску й масштабування бізнес-проєктів. Зараз команда готує кілька книжок у різних жанрах і розглядає нестандартні формати та спільні проєкти з партнерами.

"Ми не плануємо обмежувати себе окремими жанрами чи працювати виключно з уже відомими іменами", - зазначив Ремезовський.

В Україні запускається нове видавництво за партнерської підтримки 1+1 media (фото надане BOOKSETTER)

Головною редакторкою стала Ольга Кашпор. Вона понад 20 років працює з контентом як журналістка, авторка й редакторка, а також керувала документальними та публіцистичними спецпроєктами.

Серед книжок, які готова розглядати команда, Кашпор називає світові бестселери, белетристику й дебюти українських авторів.

"Головний критерій - щоб книжка торкалася серця та підтримувала, давала ресурс рухатися далі", - сказала Кашпор.