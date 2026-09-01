Україна на Burning Man: 10 років мистецтва, що дивує світ

2017: Kurenivka

Kurenivka стала першим офіційним українським табором на Burning Man. Сам табір підтверджує, що його заснували у 2017 році.

У Kurenivka:

проводили вечірки та музичні події

робили перформанси в українському та козацькому стилі

працював імпровізований "Майдан"

учасники знайомили іноземців з українською культурою, зокрема через мотанки та традиційні практики

Kurenivka (фото: kurenivka.ua)

2018: "Sorry" та образ майбутнього

Одним із найпомітніших українських проєктів десятиліття стала інсталяція "Sorry" Олексія Сая, представлена на Burning Man у 2018 році. Проєкт підтримала організація Nova Ukraine спільно з Генеральним консульством України в Сан-Франциско. Частину фінансування надало Міністерство закордонних справ України.

Величезний напис завдовжки близько 25 метрів порушував питання про значення слова "вибач". За задумом художника, звичне слово могло ставати своєрідним бар’єром, за яким людина ховається від справжнього змісту своїх дій та слів.

"Sorry" (фото: novaukraine.org)

2019: метелик "Catharsis"

У 2019 році українська присутність стала масштабнішою. Одним із центральних проєктів був "Catharsis" - триметровий метелик із крилами, оформленими в стилі петриківського розпису. В його центрі розмістили надруковане на 3D-принтері людське серце.

Автори пов’язували метелика з процесом внутрішньої трансформації та прагнули показати українське традиційне мистецтво в сучасному форматі. Проєкт також потрапив до добірки найпомітніших мистецьких об’єктів Burning Man 2019 за версією Forbes.

Метелик "Catharsis" (фото: novaukraine.org)

2020-2022: пауза фестивалю та війна

Пандемія COVID-19 перервала звичний ритм Burning Man. У 2020 та 2021 роках фестиваль не проводився у традиційному форматі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році українська Burner-спільнота переключила значну частину своїх зусиль на допомогу Україні. Burning Man окремо писав про українських учасників спільноти, які організовували гуманітарну допомогу та закупівлю медичних товарів.

Водночас українська присутність на Burning Man поступово отримувала новий зміст: мистецтво стало способом говорити про війну з міжнародною аудиторією.

2023: "Їжачковий храм" і "Український Фенікс"

У 2023 році Україна представила одразу дві знакові роботи - The Hedgehog Temple ("Їжачковий храм") та Ukrainian Phoenix ("Український Фенікс").

"Їжачковий храм" створила українська спільнота Kurenivka. Основою конструкції стали понад 100 протитанкових "їжаків". Загальна вага металевої конструкції сягала близько 2,7 тонни. Робота стала меморіалом українцям, загиблим після початку повномасштабного вторгнення.

"Їжачковий храм" (фото: kurenivka.ua)

Інша робота - Ukrainian Phoenix - стала першою українською ритуальною інсталяцією Burning Man, яку спалили в межах традиційного фінального ритуалу фестивалю. Фенікс, що поставав із форми українського тризуба, був задуманий як символ відродження України після руйнувань війни.

Ukrainian Phoenix (фото: kurenivka.ua)

Це був важливий поворот: українські автори вже не просто представляли власну культуру - вони створювали образ країни, яка переживає війну й водночас говорить про майбутнє.

2024: "I’m Fine" - війна, зібрана з уламків

У 2024 році на Burning Man з’явилася одна з найсильніших українських робіт останніх років - "I’m Fine" Олексія Сая.

Гігантську конструкцію створили з реальних матеріалів, пошкоджених під час війни в Україні: дорожніх знаків, парканів, супутникових тарілок та інших металевих конструкцій зі слідами куль і уламків. Робота була завдовжки близько 32 метрів і заввишки близько 7 метрів.

Назва відсилає до популярного мему This Is Fine, у якому персонаж спокійно сидить посеред палаючого приміщення. В українському контексті ця фраза набуває іншого значення: "я в порядку" стає гіркою метафорою життя в умовах постійної загрози.

"I’m Fine" (фото: wikipedia.org)

"I’m Fine" створювали у співпраці Олексія Сая, проєкту Ukrainian Witness, його засновника Віталія Дейнеги та DJ Анатолія Тапольського.

2025: "Black Cloud" і мистецтво, яке не змогла знищити буря

У 2025 році українська присутність на Burning Man стала однією з наймасштабніших. Серед головних робіт була "Black Cloud" Олексія Сая - гігантська надувна конструкція у формі чорної грозової хмари.

Робота мала близько 30 метрів завдовжки, 15 метрів заввишки та важила майже вісім тонн. Усередині звучали записи вибухів, артилерійських обстрілів та інших звуків війни, а світлові ефекти імітували блискавку. До створення звукової частини долучився український музикант Involver.

"Black Cloud" (фото: reuters.com)

Але цього разу сама пустеля стала частиною історії твору.

Невдовзі після встановлення Black Cloud знищила потужна пилова буря. Інсталяція не витримала стихії й була зруйнована протягом короткого часу.

Окрім "Black Cloud", Україну на Burning Man 2025 представляла, зокрема, The Point of Unity Миколи Каблуки - світлова медитативна скульптура про зв’язок неба й землі, людини і природи, теперішнього та майбутнього. Після фестивалю автор планував повернути роботу в Україну.

The Point of Unity (фото: expolight.net)

2026: інсталяція Hero Armor

У 2026 році Україна вже представлена на Burning Man окремою великою інсталяцією - Hero Armor. Фестиваль проходить у Неваді 30 серпня - 7 вересня 2026 року, тож станом на 1 вересня 2026-го робота вже перебуває на Playa.

Hero Armor створив український 3D-художник Захар Захаров разом із міжнародною командою. Burning Man вказує місце походження проєкту як Харків, Україна / Роттердам, Нідерланди / Сан-Франциско, США.

У центрі роботи - футуристична постать воїна-захисника у синьо-жовтих кольорах. Вона присвячена українцям, які залишили цивільне життя, щоб захищати свободу України.

Інсталяція Hero Armor (фото: hero-armor.com)

Історія самого автора надає роботі особливої ваги: Burning Man зазначає, що Захар у 2022 році пішов захищати Україну і не повернувся. Інсталяція базується на образі воїна, який він розробив, і таким чином стає не просто мистецьким об’єктом, а меморіалом.

Фігура стоїть на підсвіченій восьмикутній основі, стилізованій під коріння дерева. Це безпосередньо пов’язує Hero Armor із темою Burning Man 2026 - Axis Mundi, "світової осі": зв’язку людини, спільноти, землі та пам’яті.