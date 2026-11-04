Творці фільму "Добре, що мама не знає" пояснили, чому не вирізали Темляка

Чому Темляка залишили у фільмі

Команда заявила, що знає про публічні звинувачення на адресу актора та його власні коментарі з цього приводу. Творці наголосили, що не підтримують і не толерують насильство в жодних його проявах, а також вважають неприпустимим знецінювати повідомлення про нього.

Водночас вони зазначили, що кастинг на роль відбувся ще у 2020 році, а зйомки завершилися у 2023-му. Звинувачення колишньої партнерки актора з'явилися в серпні 2025 року, коли стрічка вже перебувала на етапі постпродакшину.

У команді пояснили, що Темляк зіграв одного з центральних персонажів, який має один із найбільших хронометражів у фільмі та пов’язаний з іншими сюжетними лініями.

"Видалення або заміна цієї ролі вимагали б суттєвих змін у драматургії та перероблення значної частини вже відзнятого матеріалу", - пояснили автори.

Творці вирішили залишити стрічку в тому вигляді, в якому її зняли. Серед причин такого рішення назвали й бажання зберегти пам’ять про учасників проєкту, для яких фільм став однією з останніх робіт. Йдеться про акторів Павла Лі, Юрія Феліпенка та каскадера Костянтина Агапова.

Постер фільму "Добре, що мама не знає" (фото: instagram.com/dobre_shcho_mama_ne_znaye)

Чому Темляк залишився на постері та з'явився на допрем'єрі

Окремо команда прокоментувала присутність актора на офіційній афіші. Вони пояснили, що постер відображає персонажів та акторський склад.

"Ми розуміємо, що для частини аудиторії його присутність на афіші виглядає як привернення уваги до особистості. Проте зображення актора на постері не означає схвалення його поведінки поза межами творчого проєкту", - зазначили вони.

Творці також наголосили, що просування фільму не є підтримкою актора. За їхніми словами, стрічка - результат роботи понад 400 людей, серед яких актори, режисер, сценаристи, оператори, художники, продюсери та технічні фахівці.

"Вся творча команда не може нести відповідальність за вчинки однієї людини", - додали вони.

Творці також зазначили, що Темляк не бере участі в промокампанії. Основну увагу під час презентації фільму в різних містах України приділяють іншим акторам та учасникам знімальної групи.

"Констянтин разово з'явився на допрем'єрному показі, а його коментарі та особисте спілкування не відображають запланованих промоактивностей фільму", - зазначили вони.

Водночас творці наголосили, що поважають право глядачів критикувати фільм або відмовитися від його перегляду. Вони не закликають ігнорувати звинувачення чи відмовлятися від власних переконань заради підтримки стрічки.

"Наше рішення представити завершену творчу роботу залишається незмінним. Своє ставлення до неї кожен глядач визначає самостійно", - підкреслили вони.

Про що фільм "Добре, що мама не знає"

Кримінальна іронічна комедія режисера та сценариста Саші Литвиненка складається з чотирьох пов'язаних між собою історій про членів однієї родини, які незалежно один від одного потрапляють у небезпечні ситуації.

Темляк зіграв Макса - старшого брата, колишнього діджея та музичного продюсера, який через борги опиняється втягнутим у кримінал. Він змушений шукати зниклого друга та водночас розбиратися з людьми, яким заборгував.

У фільмі також зіграли Роман Муленко, Лея Маєвська, Павло Лі, Михайло Співаковський, Катерина Скрипко та Олексій Воротніков.

Що відомо про скандал з Костянтином Темляком

Нагадаємо, у серпні 2025 року колишня партнерка, фотографка Анастасія Соловйова, звинуватила актора у фізичному та психологічному насильстві під час їхніх стосунків, які завершилися у 2021 році.

Після розголосу він записав відео, у якому визнав провину та заявив про готовність нести відповідальність.

Також у той період з'ясувалося, що актор мав спілкування з 15-річною дівчиною, якій, згідно зі скриншотами листування, надсилав непристойні повідомлення та фото. За словами дівчини, на тлі розголосу він також попросив у неї вибачення.

У серпні 2025 року поліція повідомила про початок досудового розслідування за статтею 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство).

У вересні цього року адвокатка актора Любов Зубицька заявляла, що Темляку не повідомляли про підозру.

На тлі скандалу актор також пережив розлучення з дружиною-акторкою Анастасією Нестеренко.