"Цибулька": українська дизайнерка створила шрифт у стилі петриківського розпису

Українська графічна дизайнерка Анна Маслік створила незвичайний шрифт "Цибулька", натхненний традиційним петриківським розписом. Wave RBC.UA повідомляє, що про нову роботу вона розповіла на своїй сторінці в Instagram .

Як відбувалось створення шрифту

За словами дизайнерки, під час створення шрифту вона експериментувала з лігатурами та додала до набору декоративні рослинні гліфи.

Анна Маслік взяла характерні елементи петриківського розпису - листочки, калину, квітку кучерявку та "цибульку".

Саме останній декоративний елемент став основою для назви шрифту.

"В цьому шрифті я нарешті дорвалась до лігатур і вирішила зробити декілька рослинних гліфів. За основу взяла елементи з петриківського розпису, а саме листочки, калину, квітку кучерявку та цибульку. Остання і дала назву шрифту", - написала дизайнерка.

Шрифт "Цибулька" (фото: instagram.com/anci.graphics)

Отримати "Цибульку" можна за благодійний внесок від 500 гривень. Усі зібрані кошти спрямують на потреби українських військових. Після оплати посилання на завантаження шрифту має з’явитися автоматично.

За словами Маслік, шрифт має відкриту ліцензію. Це означає, що його можна використовувати не лише в особистих проєктах, а й у комерційних роботах.

Таким чином, "Цибулька" поєднує сучасний графічний дизайн із традиційною українською орнаментикою, а водночас допомагає збирати кошти на підтримку українських захисників.

Шрифт "Цибулька" (фото: instagram.com/anci.graphics)

Скільки часу пішло на створення

Як дизайнерка розповіла Суспільне Культура, на роботу над "Цибулькою" вона витратила близько місяця. Найбільше часу, за її словами, зайняло поєднання всіх елементів у цілісну систему. Щоб домогтися гармонійного результату, Маслік довелося відмовитися від кількох варіантів літер.

Назва шрифту також змінювалася в процесі роботи. Спочатку дизайнерка назвала його "Вусатий" - через характерні "хвостики", які з’явилися в літерах Е, С та деяких інших символах. Пізніше шрифт отримав робочу назву "Горошок", однак зрештою Маслік зупинилася на варіанті "Цибулька".

"Цибулька" стала вже четвертим шрифтом дизайнерки, який вона пропонує отримати за благодійний внесок. За словами Маслік, спочатку вона створювала шрифти насамперед для того, щоб краще зрозуміти принципи та особливості шрифтового виробництва.

Шрифт "Цибулька" (фото: instagram.com/anci.graphics)