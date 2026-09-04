Триметрове серце і "дихаючі" легені: у Києві відкрили незвичайний простір про тіло людини

У Києві запрацював масштабний інтерактивний проєкт "Тіло людини", який дозволяє буквально "зазирнути" всередину людського організму. На площі понад 5 тисяч квадратних метрів розмістили гігантські моделі органів, VR-зони та понад сотню інтерактивних об'єктів.

Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на організаторів проєкту.

Що показують у "Тілі людини"

Проєкт відкрився 29 серпня. Простір об'єднав 50 експонатів і тематичних зон, а також понад 100 одиниць інтерактивного обладнання.

Відвідувачі можуть побачити, як функціонує людський організм, за допомогою гігантських 3D-моделей, VR, мультимедійних технологій та штучного інтелекту.

Серед найпомітніших об'єктів - триметрове серце, яке пульсує, легені, що "дихають", інтерактивний тунель стравоходу та дерево ДНК.

Повне проходження маршруту займає приблизно півтори години. Організатори наголошують, що відвідувач тут має бути не просто глядачем, а учасником своєрідної подорожі людським тілом.

"Ідея такого проєкту у нас з'явилася ще до повномасштабного вторгнення. В Україні не було великих інтерактивних просторів на цю тему, тож нам хотілося створити комплексний формат, який поєднав би розваги, освіту, технології та повноцінний імерсивний досвід", - розповів засновник компанії Unipark, автор та організатор проєкту Денис Погорєлко.

У Києві відкрили інтерактивний проєкт "Тіло людини" (фото надане організаторами проєкту)

Водночас він підкреслив, що "Тіло людини" не позиціонують як класичний музей анатомії.

"Для нас важливо підкреслити: це не музей анатомії. Наше завдання легко та захопливо показати, як насправді працює людське тіло. Якщо після відвідування людина почне уважніше ставитися до себе - значить, ми створили цей проєкт недарма", - зазначив Погорєлко.

До проєкту долучилися українські зірки

Однією з особливостей простору стали селфі-аватари відомих українців. Серед них - боксер Олександр Гвоздик та баскетболіст В'ячеслав Кравцов.

До озвучення експозицій долучилася ціла низка українських знаменитостей: Маша Єфросиніна, Ольга Сумська, Оля Полякова, Павло Зібров, KAZKA, Анатолій Анатоліч, Лілія Ребрик, Володимир Горянський, Вадим Олійник, Гарік Корогодський, Олександр Педан, ONUKA, Сергій Танчинець, Аніта Луценко, Євген Хмара, Юрій Горбунов, Тімур Мірошниченко та Даша Трегубова.

До створення експозицій також залучили медичних і наукових фахівців. Амбасадором зони серця став кардіохірург і трансплантолог Борис Тодуров, а Інститут серця МОЗ України - головним медичним партнером проєкту.

На локації планують проводити лекції лікарів і науковців, освітні програми для дітей та дорослих, а також соціальні й благодійні ініціативи.