У трендовому кольорі та з макіяжем: Ліна Костенко постала на нових фото з Вакарчуком та Жаданом

Як зараз виглядає Ліна Костенко

Лідер гурту "Океан Ельзи" опублікував кілька фотографій та відео. Судячи з кадрів, зустріч була теплою та душевною - гості навіть співали разом.

На світлинах поетеса постала у кофтинці в модному темно-синього відтінку та сірій блузі, які доповнила хустинкою на шиї.

Особливу увагу привернув макіяж 96-річної письменниці. Вона зробила акцент на очі, додавши блакитні тіні на повіки.



Що Вакарчук розповів про зустріч із Костенко

Артист працював над музикою та аранжуваннями для театральної адаптації "Марусі Чурай". Він зізнався, що можливість долучитися до постановки та особисто зустрітися з авторкою твору стала для нього особливою подією.

"Для мене велика честь працювати над музикою та аранжуваннями до вистави. Учора ми всі разом, сидячи поруч із Ліною Василівною, відтворили частину вистави. Це був особливий момент. Яке щастя жити з нею в один час", - поділився артист.

Окрім Вакарчука, на зустріч завітали письменник та музикант Сергій Жадан, видавець Іван Малкович, режисер Олесь Санін та актори Франківського драмтеатру, зокрема Наталія Половинка, Марія Стовпник, Роман Луцький, Іван Бліндар, Надія Левченко, Олег Панас та інші.

Разом з Ліною Василівною вони обговорили сучасне прочитання "Марусі Чурай", особисті історії і не тільки.

"Під час зустрічі ми говорили про історію створення вистави, сміливість сучасної інтерпретації поеми та те, як актори проживають свої ролі й відчувають героїв, створених поетесою", - зазначила команда театру.