"Трампа на вихід": французький художник змінив назву знаменитого готелю в Лас-Вегасі

Як художнику вдалося утворити напис

Лемерсьє оприлюднив фото та відео проєкції 3 листопада 2026 року - у день проміжних виборів до Конгресу США. На кадрах видно, як поруч із великими літерами "TRUMP" на фасаді будівлі з'являється слово "OUT".

За словами митця, акцію готували заздалегідь. За кілька тижнів до її проведення він разом із командою орендував кімнату навпроти готелю, звідки можна було спрямувати лазерну проєкцію на будівлю.

Лемерсьє додав, що вирішив опублікувати результати акції саме в день голосування, оскільки вважає ці вибори важливими для міжнародної політики.

"Кілька тижнів тому нам вдалося орендувати кімнату навпроти цієї будівлі, і за допомогою потужного лазерного проектора ми відобразили це повідомлення з відстані 200 метрів", - поділився він.



Хто такий Жоані Лемерсьє

Французький художник і візуальний митець, який працює зі світлом, проєкціями та цифровими технологіями. Він відомий масштабними світловими інсталяціями, у яких поєднує мистецтво, архітектуру та сучасні технології.

Окремий напрям його діяльності - екологічний активізм. У своїх роботах Лемерсьє порушує теми зміни клімату та впливу людської діяльності на довкілля.