Легендарний Прапор Незалежності врятує життя: як він допомагатиме військовим

Прапор відтворили через 35 років

Прапор мав нестандартний колір і розмір - 7 метрів 34 сантиметри завдовжки. Саме стільки тканини вдалося знайти активістам у часи, коли за демонстрацію української символіки можна було зазнати переслідувань КДБ.

24 серпня 1991 року о 21:04 група народних депутатів на чолі з В’ячеславом Чорноволом та Іваном Зайцем внесла його до сесійної зали Верховної Ради. Цей момент потрапив до документальної хроніки та став одним із найвідоміших кадрів української історії.

У 2026 році відтворили історичний прапор. Усього виготовили 1000 копій - кожна має власний номер. До кожного прапора додається листівка з особистим підписом Івана Зайця, який був серед депутатів, що внесли оригінальний прапор до парламенту.

Іван Заєць підписує листівки (фото: Ukraine WOW)

Щоб отримати копію, потрібно зробити благодійний внесок 40 тисяч гривень. Усі зібрані кошти спрямують на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Сил оборони України.

Прапор Незалежності (фото: Ukraine WOW)

За словами співзасновниць Ukraine WOW Ярослави Гресь та Юлії Соловей, під час відтворення прапора особливо вразив його незвичайний розмір.

Для створення тисячі копій використали 26 кілометрів полотна, а загалом над їхнім виготовленням працювали понад 2000 годин. Кожну копію створювали четверо людей.

Прапор евакуювали з Верховної Ради після початку повномасштабної війни

Іван Заєць згадує, що у день проголошення незалежності біля парламенту зібралися тисячі людей, які скандували "Не-за-леж-ність".

За його словами, спочатку планували внести до сесійної зали інший прапор - той, що був на танку під час путчу в Москві. Однак серед синьо-жовтих прапорів на площі депутати побачили великий блакитно-жовтий стяг, який люди тримали в руках.

Саме його й вирішили внести до парламенту.

"Я відчував велику гордість, бо мені випала нагода бути серед засновників держави. Таке трапляється, мабуть, раз на тисячу років", - сказав він.

Після внесення прапора до зали депутати співали "Червону калину".

Історія цього прапора продовжилася і під час повномасштабного вторгнення Росії.

Прапор Незалежності (фото: Ukraine WOW)

За словами голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, 24 лютого 2022 року прапор уперше в сучасній історії довелося евакуювати з парламенту.

До початку квітня він перебував у наплічнику Стефанчука. Коли російські війська відступили за межі Київської області, прапор повернули до Верховної Ради.

"І там він залишиться назавжди", - зазначив Стефанчук.

Тепер його точні копії матимуть ще одну місію - допомагати українським військовим.

На що підуть зібрані кошти

Фонд "Повернись живим" спрямує благодійні внески на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Сил оборони.

Такі системи можуть використовувати для евакуації поранених та доставки необхідних вантажів - зокрема медикаментів, провізії та боєприпасів - на небезпечні ділянки фронту.

24 серпня 1991 року група народних депутатів на чолі з В’ячеславом Чорноволом внесла прапор до Верховної Ради (фото: Ukraine WOW)

Заступник директора фонду Олег Карпенко розповів, що один наземний роботизований комплекс може перевозити до 500 кг вантажу без безпосереднього ризику для життя військових.

Таким чином, історичний прапор, який 35 років тому став свідком проголошення незалежності України, отримав нове призначення. Його копії тепер можуть стати символом не лише пам’яті про 1991 рік, а й підтримки тих, хто захищає незалежність України сьогодні.

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