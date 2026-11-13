Театральна премія GRA: у п’яти містах України покажуть 14 фінальних вистав

Як пройде фестиваль

Організатором події виступає Національна спілка театральних діячів України. Цьогоріч оцінювати роботи українських театрів запросили п’ятьох експертів із Польщі, Швейцарії, Франції, Нідерландів та США.

До міжнародного журі увійшли дослідниця театру та професорка Ягеллонського університету Ева Баль, засновник швейцарського фестивалю Culturescapes Юріан Койман, актор паризького "Театру дю Солей" Арман Сарібекян, нідерландський драматург і режисер Александр Шрьодер, а також художній керівник The Public Theater у Нью-Йорку Оскар Юстіс.

Афіша "GRA" (фото надане пресслужбою)

Афіша "GRA" (фото надане пресслужбою)

Фестиваль має важливе значення

За словами директора фестивалю Богдана Струтинського, проведення GRA в умовах війни має особливе значення для української театральної спільноти.

Подія допомагає представляти вітчизняне мистецтво міжнародній аудиторії, об'єднувати колективи з різних регіонів і створювати можливості для професійного обміну. Окремо він відзначив готовність іноземних експертів приїхати до України, попри безпекову ситуацію.

Міжнародне журі визначить найкращих у семи загальних і восьми індивідуальних категоріях. Вони охоплюють режисуру, акторську гру, сценографію, хореографію, музичне оформлення, драматургію та інші напрями театрального мистецтва.

Цього року до переліку індивідуальних відзнак додали нову номінацію - "За найкращу роль другого плану".

"GRA" (фото надане пресслужбою)

Переосмислення міфів

Однією з помітних тематичних тенденцій цьогорічного конкурсного відбору стало переосмислення міфів. Якщо минулого року серед фіналістів були постановки, присвячені Володимиру Івасюку та культурним процесам 1990-х, то тепер чимало театрів звертаються до міфологічних сюжетів і шукають у них нові сенси.

Фінальний етап фестивалю стане не лише можливістю визначити найкращі постановки сезону, а й майданчиком для міжнародного діалогу.

Знайомство іноземних експертів з українськими виставами може відкрити перспективи спільних проєктів, гастролей, копродукцій та участі в закордонних театральних фестивалях.

"GRA" (фото надане пресслужбою)

Завершиться восьма GRA 23 листопада церемонією нагородження. Концепція підкреслює, що театр існує не лише завдяки виставам, а й завдяки спільноті митців, їхнім історіям, творчим пошукам і щоденній роботі.