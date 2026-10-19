Танці, графіті та вінілові вечірки: у Києві на ВДНГ відкрили центр стрит-культур

Що відбуватиметься у Street Culture Kyiv

Програма центру охоплюватиме різні напрями стрит-культури. Тут записуватимуть подкасти за участю представників спільнот, влаштовуватимуть кінопокази й перформанси, а також транслюватимуть національні та міжнародні чемпіонати.

Street Culture Kyiv (фото надане засновниками)

Окрему частину простору відведуть під виставки художників, які працюють зі стріт-артом і графіті. Ще одним напрямом стане музика: відвідувачі зможуть долучатися до активностей, присвячених диджеїнгу, бітмейкінгу, бітбоксу та саунд-дизайну.

Музичну програму доповнять вечірки SC Party Club із вініловими сетами діджеїв із різних міст України. Вони об’єднуватимуть представників стріт-денс-спільноти, колекціонерів платівок і поціновувачів музики, пов’язаної зі стрит-культурою.

Street Culture Kyiv (фото надане засновниками)

Хто створив новий простір

Street Culture Kyiv заснувала громадська організація Street Culture - українська платформа та молодіжний рух, що розвиває вуличний спорт і креативні індустрії стрит-культур в Україні та за її межами. Команда створює молодіжні простори різних форматів, зокрема центри, парки й кемпи.

Подібні ініціативи організація вже розвиває у Харкові, Львові та Охтирці. У планах команди - відкриття нових локацій у Дніпрі та Миколаєві. Також Street Culture реалізує освітній проєкт Street Culture Academy та волонтерські ініціативи для громад і дітей.

Street Culture Kyiv (фото надане засновниками)

Новий простір виконуватиме й функцію професійного майданчика для спортсменів і танцівників. Тут розмістяться офіс департаменту брейкінгу Всеукраїнської федерації танцювального спорту та брейкінгу, а також офіс департаменту скейтбордингу Української федерації роликового спорту.

Крім того, Street Culture Kyiv стане базою для збірної Києва та Київської області з брейкінгу. Центр має об’єднати артистів, атлетів і лідерів спільнот для тренувань, обміну досвідом, реалізації спільних ідей та професійного розвитку.

Центр працює в урбан-парку на території ВДНГ у Києві:

Будні: з 10:00 до 20:00.

з 10:00 до 20:00. Вихідні: з 12:00 до 20:00.