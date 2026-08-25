Таємничий ліс і небезпечна пригода: вийшов трейлер мультфільму "Диволіс"

Про що "Диволіс"

Новий трейлер більше відкриває загадковий світ "Диволісу" та його незвичайних мешканців. У центрі історії - дівчинка Прю МакКіл та її однокласник Кертіс Мелберг.

Коли брата Прю, маленького Мака, викрадають ворони під проводом загадкової жінки на ім’я Александра, діти вирушають на його пошуки. Їхня подорож приводить до прихованого магічного лісу неподалік Портленда, де на героїв чекають дивовижні істоти та небезпечні персонажі.

16 років роботи над фільмом

"Диволіс" став особливим проєктом для LAIKA. Тревіс Найт зацікавився романом Коліна Мелоя "Wildwood" ще до його публікації. Режисера захопило поєднання пригодницької історії, фантастичного світу та реального Портленда - міста, де розгортаються події книги та розташована студія LAIKA.

"Це, безперечно, найбільший і найамбітніший фільм, який ми коли-небудь робили", - розповів Найт.

За його словами, для реалізації задуму команді довелося розвивати нові інструменти, техніки та підходи до стоп-моушн-анімації.

Виробництво справді вражає своїм масштабом. Для "Диволісу" створили 233 фізичні ляльки, 132 декорації у 117 унікальних локаціях та 142 030 змінних облич для анімації міміки персонажів.

Студія також поєднала традиційну ручну анімацію із сучасними технологіями - практичними ефектами, мініатюрами, цифровими візуальними ефектами та CG.

Наприклад, мініатюрну копію маєтку Пітток-Меншн створювали понад 11 тижнів. Над нею працювали близько 50 художників. Частину фізичних декорацій згодом доповнювали цифровими ефектами.

Хто озвучив героїв

Головних персонажів в англомовній версії озвучили Пейтон Елізабет Лі, Джейкоб Трембле, Кері Малліган, Магершала Алі, Аквафіна, Анджела Бассетт, Джейк Джонсон, Чарлі Дей, Том Вейтс та Амандла Стенберг.

"Диволіс" вийде в українських кінотеатрах 22 жовтня 2026 року.