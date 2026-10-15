Казкове Різдво: центральну вулицю в Лондоні підсвітять в стилі Гаррі Поттера

Святкова ілюмінація

Спеціально до Різдва компанії HBO Max та New West End Company розробили тематичну святкову ілюмінацію та розваги. Планують прикрасити всю вулицю, а також відкрити тематичні атракціони та святкування спеціально до святкового сезону.

Точна дата увімкнення святкового освітлення, розклад атракціонів та повна святкова програма ще не оголошені.

Флагман в центрі Лондона

Новий магазин по легендарному Всесвіту знаходитиметься в самому центрі англійської столиці, на Оксфорд-стрит, 134-140. Магазин буде займати 21 тис кв. футів (близько 1,9 тис кв. метрів) та матиме два поверхи. Відкриття заплановано на 4 листопада.

Дизайн магазину натхненний локацією з фільму – алеєю Діагон, та містить впізнавані локаціі, деталі та фотозони. Зокрема, є дракон Український залізопуз, який підноситься над районом чарівного банку Грінготс та повнорозмірна версія триповерхового Лицарського автобуса. Освіжитися та скуштувати смачні напої та страви можна в зоні пабу “Дірявий казан”.

Що стосується сувенірів, то в магазині асортимент буде на будь-який смак: чарівні палички, фігурки Funko Pop, одяг, аксесуари, канцелярія та багато іншого.

Магазин по Всесвіту Гаррі Поттера (фото: harrypotter.com)

Нагадаємо, що вже в цьому році вийде новий серіал по Всесвіту Гаррі Поттера. Перша серія першого сезону буде доступна на HBO рівно на Різдво, 25 грудня. Серіал міститиме 7 сезонів (по одному на кожну книжку з серії), перший сезон розповість події з першої частини – “Гаррі Поттер та філософський камінь”.