SVET x КИТ повертається: на ВДНГ готують нове аудіовізуальне шоу

Яким буде шоу SVET x КИТ

За задумом команди, музика та візуальна частина розвиватимуть спільний сюжет.

Світло, графіка й елементи сцени стануть частинами розповіді, у центрі якої - КИТ та його нова зустріч з аудиторією.

КИТ є символом і центральним персонажем всесвіту SVET. Його історію організатори продовжують із кожною новою подією.

Цього разу подорож героя описують як метафору пам'яті, тяжіння та зв'язку, який зберігається попри відстань, час і зміни.

Ключовою темою стане повернення додому - туди, де на нього чекають.

Спеціальну програму на шоу представлять двоє європейських артистів.

Їхні імена в анонсі поки не розкривають - організатори обіцяють назвати учасників найближчим часом.