SVET x КИТ повертається: на ВДНГ готують нове аудіовізуальне шоу
21 листопада в павільйоні "КИТ" на території ВДНГ у Києві відбудеться аудіовізуальне шоу "SVET x КИТ. ПОВЕРНЕННЯ". Електронну музику, світло, 3D-графіку та мультимедійні технології об'єднають в історію про повернення головного героя всесвіту SVET.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на анонс організаторів.
Яким буде шоу SVET x КИТ
За задумом команди, музика та візуальна частина розвиватимуть спільний сюжет.
Світло, графіка й елементи сцени стануть частинами розповіді, у центрі якої - КИТ та його нова зустріч з аудиторією.
КИТ є символом і центральним персонажем всесвіту SVET. Його історію організатори продовжують із кожною новою подією.
Цього разу подорож героя описують як метафору пам'яті, тяжіння та зв'язку, який зберігається попри відстань, час і зміни.
Ключовою темою стане повернення додому - туди, де на нього чекають.
Спеціальну програму на шоу представлять двоє європейських артистів.
Їхні імена в анонсі поки не розкривають - організатори обіцяють назвати учасників найближчим часом.