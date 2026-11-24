Про що буде фільм

Прем'єру фільму попередньо планують не раніше 2028 року. Сценарій до картини напише Пол Томас Андерсон, відомий за фільмами "Нафта", "Лакрична піца" та "Одна битва за іншою".

У центрі сюжету - історія ірландського поета Тома Рурка, який закохується в Поллі Гіллеспі, наречену капітана місцевої шахти. Почуття виявляються взаємними, тож пара вирішує втекти разом і вирушає до Сан-Франциско.

Однак їхня подорож перетворюється на небезпечну пригоду: за закоханими переслідує група озброєних бандитів.

Коли вийшов роман

Роман The Heart in Winter вийшов у 2024 році та поєднує історію кохання, пригодницький сюжет і атмосферу американського Заходу XIX століття.

The Heart in Winter

Для Стівена Спілберга цей проєкт стане першим зверненням до жанру вестерну за багаторічну режисерську кар'єру.

У головних ролях з'являться Кілліан Мерфі, відомий за серіалами "Гострі картузи" та фільмом "Оппенгеймер", Джессі Баклі, яка зіграла у стрічці "Гамнет", і Марк Райленс, з яким режисер уже працював над фільмами "Шпигунський міст" та "Першому гравцю приготуватися".

Офіційна дата прем'єри та інші подробиці виробництва поки не оголошені.