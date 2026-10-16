Стартували зйомки "Служниці 2" із Сідні Свіні: що відомо про продовження трилера

Про що буде "Служниця 2"

Сідні Свіні знову зіграє головну героїню Міллі Калловей, а Мікеле Морроне повернеться до ролі Енцо. Кірстен Данст приєднається до історії в образі Венді Гаррік. Також у фільмі знімуться Бріттані Сноу, Стівен Калін і Пол Ентоні Келлі.

Сідні Свіні (кадр з фільму "Служниця")

Продовження засноване на другій книзі письменниці Фріди Мак-Фадден із серії про Міллі.

Після подій першого фільму героїня отримує нову роботу в будинку заможного подружжя Гаррік. Однак за зовнішнім благополуччям родини приховується тривожна таємниця.

Міллі доручають виконувати домашні обов’язки, але є одна дивна умова: вона не повинна бачити господиню будинку Венді, яка залишається за зачиненими дверима. Згодом героїня починає підозрювати, що за цим правилом стоїть щось значно серйозніше, ніж звичайна сімейна примха.

Нова робота знову занурює Міллі у світ маніпуляцій, небезпечних секретів і психологічної напруги. Деталі сюжету екранізації можуть відрізнятися від книжки.

Кадр з фільму "Служниця"

Хто працює над фільмом

Режисером продовження знову виступить Пол Фіґ, який зняв першу частину. Сценарій розвиватиме історію Міллі, водночас знайомлячи глядачів із новими персонажами.

Повернення Сідні Свіні та Мікеле Морроне поєднають із появою Кірстен Данст, відомої за фільмами "Людина-павук" та "Меланхолія. Участь акторки стане одним із помітних доповнень до нового фільму.

На глядачів чекає продовження історії, у якій домашня робота знову стає початком небезпечного знайомства з чужими таємницями.