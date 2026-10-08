Скарлетт Йоганссон у центрі моторошного розслідування: вийшов тизер нового "Екзорциста"

Деталі сюжету

У центрі сюжету опиниться детективка відділу вбивств і мати-одиначка Джулі Міллер. Через 13 років після того, як вона знешкодила небезпечного серійного вбивцю-сатаніста, героїня береться за розслідування нової серії вбивств.

Поступово вона з'ясовує, що злочини можуть бути пов'язані з подіями з її минулого.

"Екзорцист: Мученики" (фото: скриншот)

Ситуація стає ще небезпечнішою, коли під загрозою опиняється 12-річний син Джулі. Хлопчик стає мішенню загадкової демонічної сили, а його мати змушена протистояти не лише невідомому злочинцю, а й надприродному злу.

Творці обіцяють радикальне переосмислення історії про одержимість демонами. Перший тизер уже демонструє похмуру атмосферу фільму та натякає на поєднання кримінального розслідування з містикою.

"Екзорцист: Мученики" (фото: скриншот)

Режисером і сценаристом стрічки став Майк Фленаґан - один із відомих сучасних авторів жанру жахів. Серед його робіт - фільми "Окулус", "Тиша", "Гра Джеральда", "Доктор Сон", "Життя Чака", а також серіали "Привиди будинку на пагорбі", "Привиди маєтку Блай", "Опівнічна меса", "Опівнічний клуб" та "Падіння дому Ашерів".

"Екзорцист: Мученики" (фото: скриншот)

Окрім Скарлетт Йоганссон, у фільмі зіграли Джон Легуізамо, Саша Калле, Чиветел Еджіофор, Даян Лейн та Лоренс Фішберн.

"Екзорцист: Мученики" стане новою історією у всесвіті культової франшизи "Екзорцист". Перший тизер уже дозволяє оцінити моторошну атмосферу стрічки та її детективну складову.