Син Капітана Америки та битва з Доктором Думом: вийшов фінальний трейлер нових "Месників"
Студія Marvel представила фінальний трейлер фільму "Месники: Судний день" (Avengers: Doomsday). У ролику показали дорослого сина Стіва Роджерса, масштабну битву супергероїв із Доктором Думом та возз'єднання Людей Ікс.
Детальніше про це пише Wave RBC.UA.
Що показали у фінальному трейлері "Месники: Судний день"
У ролику син Стіва Роджерса дізнається правду про минуле батька. Водночас супергерої готуються до масштабного протистояння з Доктором Думом та його армією Стражів.
Одна зі сцен присвячена "Людям Ікс". Циклоп виголошує відому фразу з коміксів, після чого Нічний Змій телепортує до команди Гамбіта, Містик та Звіра.
До масштабного протистояння також долучаються Містер Фантастик, Шан-Чі, Тор та Чорна вдова Олена Бєлова.
Актори, дата виходу та трейлер
У фільмі Роберт Дауні-молодший повернеться до Marvel, але цього разу в ролі головного антагоніста - Доктора Дума.
Також до своїх ролей повернуться Кріс Еванс - Стів Роджерс (Капітан Америк), Кріс Гемсворт (Тор), Пол Радд (Людина-мураха), Летішия Райт (Чорна Пантера), Себастіан Стен (Зимовий солдат), Том Гіддлстон (Локі) та Сіму Лю (Шан-Чі).
До протистояння з Доктором Думом долучиться і Фантастична четвірка: Педро Паскаль втілює Містера Фантастика, Ванесса Кірбі - Невидиму леді, Джозеф Квінн - Людину-смолоскип, а Ебон Мосс-Бакрак - Істоту.
Серед інших учасників команди - Флоренс П'ю (Єлена Бєлова), Девід Гарбор (Червоний Вартовий), Льюїс Пуллман (Страж), Ваєтт Рассел (Агент США) та Ганна Джон-Кеймен (Привид).
Крім того, на глядачів чекає повернення акторів із франшизи "Люди Ікс" від 20th Century Fox:
- Патрік Стюарт - професор Чарльз Ксав’єр
- Ієн Маккеллен - Магнето
- Джеймс Марсден - Циклоп
- Келсі Греммер - Звір
- Ребекка Ромейн - Містик
- Алан Каммінг - Нічний Змій
- Ченнінг Татум - Гамбіт
Прем’єра стрічки запланована на 18 грудня 2026 року.