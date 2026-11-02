Шварценеггер і зірка "Річера" рятують Різдво: вийшов трейлер нової різдвяної комедії

Про що фільм The Man With The Bag

Коли у Санти викрадають чарівний мішок з подарунками, він змушений звернутися по допомогу до колишнього злодія Венса, якого грає Алан Рітчсон.

Разом із донькою чоловіка, Сантою та групою незвичайних помічників Венс має здійснити своє найбільше пограбування, щоб повернути мішок і врятувати Різдво.

На героїв чекає чимало випробувань, пригод та небезпек, адже їм протистоїть неслухняна ельфиня, яку втілила Аквафіна.



Не перший різдвяний фільм Шварценеггера

Для 79-річного актора це повернення до жанру різдвяних комедій через 30 років після виходу фільму "Подарунок на Різдво" (Jingle All the Way, 1996).

У тій стрічці він зіграв батька, який напередодні свята намагався дістати для сина популярну іграшку, що стала дефіцитом. Тепер же він сам перевтілився у Санта-Клауса.

Хто ще зіграв у різдвяному фільмі

Серед інших акторів - Берклі Джеймс, Майкл Сіріл Крейтон, Лайза Коші, Кайл Муні, Джейн Краковскі та Кен Джонг.

Коли прем’єра стрічки

Прем’єра комедійного фільму відбудеться 2 грудня 2026 року на Prime Video.