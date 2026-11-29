Що показали в новому тизері "Шрека 5"

У ролику Шрек повертається на болото в кареті-цибулині. З неї виходять Фіона, їхні діти, Буратіно, Великий Злий Вовк, три поросяти, три сліпі миші, Пряниковий чоловічок та Віслючок. Також у тизері з'являються Дракониця та дві пряникові дівчини.

Частину цих персонажів глядачі побачили вперше після анонсу п'ятої частини.

Найбільше уваги привернув оновлений дизайн героїв. Так, Великий Злий Вовк тепер має іншу текстуру та колір шерсті, сутулішу поставу й тоншу морду. У поросят шкіра стала яскравішою, а животи - помітно більшими.

Зміни торкнулися й трьох сліпих мишей, зокрема у них збільшилися вуха та животи.

Реакції глядачів розділилися. Одним сподобався новий стиль анімації, інші ж розкритикували зовнішність знайомих персонажів.

Сюжет і дата виходу "Шрека 5"

Нагадаємо, перші кадри з оновленою зовнішністю Шрека, Фіони та Віслючка показали ще на початку 2025 року. Тоді дизайн персонажів також викликав неоднозначну реакцію.

У п'ятому фільмі відбудеться помітний часовий стрибок. Якщо наприкінці попередньої історії трійня Шрека та Фіони була ще малюками, то тепер вони вже виросли й стали підлітками.

До озвучення персонажів повернуться Майк Маєрс, Камерон Діас та Едді Мерфі. Також до акторського складу приєдналися Зендея, Скайлер Джізондо та Марчелло Ернандес.

Прем’єру "Шрека 5" заплановано на 30 червня 2027 року. Дату мультфільму вже кілька разів зміниювали - спочатку його планували випустити в липні 2026-го.