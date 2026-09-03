Що дивитися у вересні: 7 нових серіалів про злочини, кохання та небезпечні таємниці

На глядачів чекають продовження популярних історій, комедії та драматичні новинки
Вересень 2026 року підготував чимало цікавих серіальних прем’єр для шанувальників різних жанрів. На екрани повернуться "Джентльмени" та "Мобленд", а також вийдуть нові комедійні, детективні та молодіжні проєкти.
Що дивитися у вересні, розповідаємо в матеріалі Wave RBC.UA.
У другому сезоні серіалу від Ґая Річі Едді Горніман та Сьюзі Гласс продовжать розвивати свою кримінальну імперію. Цього разу герої спробують вийти за межі Великої Британії, однак на їхньому шляху постане італійська мафія.
Головний герой серіалу - Чед Пауерс, футбольна суперзірка, чия поведінка за межами поля викликає чимало підозр. Герою доведеться допомогти команді Catfish пробитися до плейоф студентського чемпіонату з американського футболу.
Австралійський трилер розповідає історію диспетчера, який отримує тривожний дзвінок. Йому повідомляють, що його донька може бути живою. Чоловік відмовляється змиритися з її зникненням і вирушає на небезпечні пошуки.
У другому сезоні на працівників невеликого американського видання чекають нові пригоди. Після успіху на журналістській премії Нед вирішує взятися за нову масштабну історію, однак журналістське розслідування може поставити під загрозу майбутнє газети.
16-річна Тіган Тао після сімейного скандалу переїжджає до невеликого міста та вступає до елітної підготовчої школи. Там вона стає рульовою шкільної чоловічої команди з веслування. Героїні доведеться довести, що вона здатна конкурувати з хлопцями, одночасно переживаючи складний період дорослішання та перші романтичні пригоди.
У другому сезоніродина Гарріганів намагатиметься зберегти єдність, адже їхній кримінальній імперії загрожують нові суперники. Гаррі Да Соуза, досвідчений і небезпечний "вирішувач проблем", опиниться між конфліктами всередині родини. Напруження зростатиме, а боротьба за владу ставатиме дедалі жорстокішою.
Нова комедійна драма HBO розповідає про 50-річну Алекс, яка пережила розлучення та намагається заново влаштувати особисте життя. Героїня шукає кохання й інтимних стосунків, водночас доглядаючи за літніми батьками та дорослим сином.