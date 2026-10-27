Серіал про Гаррі Поттера отримав нових акторів: хто зіграє Джеймса та Лілі

Хто зіграє батьків Поттера та що відомо про нового персонажа

У серіалі з'явиться книжковий персонаж, якого раніше не було у фільмах. Це старший брат Рона Чарлі Візлі, який працює з драконами. Його втілить Гаррі Гілбі.

Щодо батьків головного героя, то Джеймса Поттера зіграє Джаспер Телбот, а Лілі - Ганна Чінн. У фільмах їх показували у спогадах, на фотографіях і в магічних видіннях.

Усі троє акторів з'являться вже в першому сезоні, який отримав назву "Гаррі Поттер і філософський камінь".



Коли вийде серіал про Гаррі Поттера

Прем'єра першого сезону відбудеться на Різдво 25 грудня на HBO. Історія буде зосереджена на першій книзі, де Гаррі після отримання листа з Гоґвортсу відкриває для себе світ магії, знаходить друзів і дізнається про небезпеки, що приховуються за стінами школи магії.

Головну роль виконає Домінік Маклафлін, а його друзів Герміону та Рона втілять Арабелла Стентон та Аластер Стаут.

Також у серіалі з'являться Джон Літгоу в ролі Альбуса Дамблдора, Джанет МакТір у ролі Мінерви Макґонеґел, Паапа Ессієду в ролі Северуса Снейпа та Нік Фрост у ролі Рубеуса Геґріда.



Що відомо про другий сезон "Гаррі Поттера"

У продовженні, яке вже знімають на студії Leavesden поблизу Лондона, на глядачів чекают події з книги "Гаррі Поттер і таємна кімната".

До акторського складу приєднаються Кіт Гарінгтон у ролі Ґілдероя Локгарта, Рейф Сполл - Артур Візлі, Ленні Раш - Добі, Біллі Барратт - Том Редл та Бонні Гілл - Джіні Візлі.

Раніше також стало відомо, що Джоан Роулінг випустить дві нові книги про персонажів з Гаррі Поттера.